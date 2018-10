Libraire amoureux devenu meurtrier obsessionnel : la traque débute

C’est l’histoire d’un libraire, spécialisé dans les livres anciens, qui va devenir tueur en série, mais avec le sourire. Enfin, du moins fait-il le ménage autour d’une femme, jeune écrivaine, en la débarrassant de tout ce qui la portera vers lui... You, c’est la prochaine série de Netflix, à sortir le 26 décembre.





Alors oui, notre libraire est totalement amoureux fou, mais surtout fou. Inspirée du livre de Caroline Kepnes, cette série interroge : « Que feriez-vous par amour ? » et c’est lorsqu’un brillant directeur de librairie croise le chemin d’une auteure en herbe, que la réponse devient claire : TOUT.

Lorsque Beck pousse la porte de sa librairie, Joe est immédiatement sous le charme. Ravissante, effrontée, sexy, elle est tout simplement tout ce qu’il cherche chez une femme. Et quand Joe aime, il est prêt à tout pour parvenir à ses fins... Quelques semaines plus tard, la vie de Beck n’a plus de secrets pour Joe.

Il utilise Internet et les réseaux sociaux comme outils pour découvrir les détails les plus personnels de sa vie et pour se rapprocher d’elle. Un coup de foudre charmant et maladroit qui tourne rapidement à l’obsession lorsqu’il élimine discrètement et stratégiquement chaque obstacle qui entrave son chemin.

Le livre, Parfaite, a été traduit en français par Camille de Peretti, publié en mars dernier chez Pocket.





Caroline Kepnes, trad. (anglais) Camille de Peretti – Parfaite – Pocket – 9782266254137 – 7,90 €