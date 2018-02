Libraires, les nouvelles voix du polar ont besoin de vous !

Pour sa deuxième édition, le Prix « Nouvelles voix du polar » de Pocket fait appel aux libraires pour élire les quatre finalistes de l'année 2018 avant de les soumettre aux votes du public.









C’est pour défendre et promouvoir les nouveaux auteurs entrant dans son catalogue que Pocket a lancé cette compétition. Avec le concours des libraires puis des lecteurs eux-mêmes, le vainqueur sera choisi à l'automne prochain. Les libraires sont les premiers à affiner la sélection proposant au vote quatre finalistes, deux Français et deux étrangers parus au catalogue Pocket 2017/2018. C’est ensuite en ligne que les oeuvres en compétition seront départagées par les lecteurs.La participation est libre et permet au plus grand nombre d'être de la partie. L’inscription est encore possible pour les libraires jusqu’en mai 2018 sur le site du prix . Le vote des libraires aura lieu en ligne après la fermeture des candidatures entre mai et juin pour les deux catégories. Suite à cela ils passeront la main aux lecteurs qui pourront choisir leur lauréat parmi les quatre finalistes entre juillet et août 2018, un pour chaque catégorie.



La remise du prix aura lieu au mois de septembre 2018 et les deux nouveaux lauréats rejoindront François Xavier Dillart et Samuel Bjørk, récompensé l’année dernière pour Fais le pour maman qui s’est écoulé à 23 000 exemplaires et Je voyage seule qui a convaincu 34 000 lecteurs.



Parmi la sélection de cette année, on retrouvera, pour les Français :



Lux de Maud Mayeras

Dans les brumes du mal de René Manzor

Le Cri de Nicolas Beuglet

Le Dernier Message d’Eva de Pierrick Gazaignes

Embruns de Louise Mey

Rendez-vous au 10 avril de Benoît Séverac



Pour les étrangers :



Zone d’anomalie de Andriy Kokotukha (traduit par Iryna Dmytrychyn)

Jusqu’au bout de Alexandra Oliva (traduit par Christine Barbaste)

Chacun sa vérité de Sara Lövestam (traduit par Esther Sermage)

Ragdoll de Daniel Cole (traduit par Natalie Beunat)

Version officielle de James Renner (traduit par Caroline Nicolas)

Disparue de Darcey Bell (traduit par Claire Desserrey)