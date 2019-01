Lin Zhao, combattante en liberté prix de la biographie 2019 du Point

La courte vie de Lin Zhao (1931 ou 1932-1968) pourrait s’écrire en lettres rouges : rouge pour cette Chine maoïste dont elle accompagna la naissance ; rouge du communisme qu’elle rejoignit alors et dont elle rêva qu’il transforme son pays ; rouge, enfin, comme ce sang, le sien, avec lequel elle dut parfois écrire textes et poèmes du fond de la prison de Shanghai où elle fut détenue de 1960 à sa mort, en 1968.

Son histoire s’inscrit dans celle de cette génération d’intellectuels qui crurent qu’une place leur serait faite dans la société nouvelle, convaincus qu’ils pourraient continuer à occuper leur fonction de conseiller ou critique du gouvernant. Il n’en fut rien. Et si la vie de Lin Zhao nous frappe par sa force tragique et d’exemplarité combien de Chinois ont disparu depuis l’avènement de la Chine communiste ? , elle acquiert désormais une dimension autre, la jeune femme au visage d’ange ayant été élevée au rang d’icône de la dissidence au tournant des années 2000.

Anne Kerlan sera l’invitée du festival et s’entretiendra avec François-Guillaume Lorrain le samedi 26 janvier à 15 heures au Carré d’Art de Nîmes.Le Prix de la Biographie du Point récompense la meilleure biographie parue en France entre le 20 janvier 2018 et le 19 janvier 2019. C’est la 16e édition de ce prix créé par Le Point en 2004.« La biographie d’une jeune Chinoise qui avait embrassé le communisme avec ferveur et osa ensuite se dresser contre le régime totalitaire mis en place par Mao. Au prix de sa vie. Un récit tragique et exemplaire. Superbe », écrivait Marie-Françoise Leclère, Le Point.Anne Kerlan – Lin Zhao ; « combattante de la liberté » – Fayard – 9782213661322 – 24 €