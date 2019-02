Lionel Duroy reçoit le Prix Anaïs Nin 2019 pour Eugenia

À la fin des années trente, parce qu'elle est tombée sous le charme d'un romancier d'origine juive, Eugenia, une jeune et brillante étudiante roumaine, prend soudain conscience de la vague de haine antisémite qui se répand dans son pays. Peu à peu, la société entière semble frappée par cette gangrène morale, y compris certains membres de sa propre famille. Comment résister, lutter, témoigner, quand tout le monde autour de soi semble hypnotisé par la tentation de la barbarie ? Avec pour toile de fond l'ascension du fascisme européen, ce roman foisonnant revient sur un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale, l'effroyable pogrom de Jassy. Portrait d'une femme libre, animée par le besoin insatiable de comprendre l'origine du mal, ce livre est aussi une mise en garde contre le retour des heures les plus sombres de l'Histoire.

Organisé avec le soutien de Coriolis Telecom et le Groupe Very, le Prix Anaïs Nin sera remis ce 12 février au théâtre de l'Odéon. Le lauréat s'est vu offrir la traduction en anglais de son ouvrage, indique l'AFP.Le jury du Prix Anaïs Nin, sous la présidence d'honneur de Catherine Cusset, lauréate du Prix en 2018, réunit Capucine Motte, secrétaire générale, Nelly Alard, Pierre Bontemps, Charles Consigny, Danielle Cillien-Sabatier, David Foenkinos, Judith Housez, Baptiste Liger, Koukla McLehose, Georges Saier et Karine Tuil.Lionel Duroy succède à Catherine Cusset, qui avait remporté le prix pour son livre Vie de David Hockney (Gallimard) Récompense créée par Nelly Alard et Capucine Motte en 2015, le Prix Anaïs Nin se présente comme le « seul prix littéraire français qui se veut orienté vers le monde anglo-saxon ».