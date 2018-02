Lire dans le noir ne fait plus mal aux yeux avec le prix France Culture

Le prix Lire dans le noir / France Culture, qui récompense les livres audio depuis neuf ans, revient en 2018 avec une nouvelle sélection. Plus besoin de vous abimer les yeux passé l'extinction des feux, le prix vous propose de choisir les meilleurs textes lus parmi ceux parus dans l'année.







Cette année encore le comité de lecture (ou plutôt d’écoute) a sélectionné neuf titres dans trois catégories : Jeunesse, Fiction et Non-fiction (essais, témoignages). Mais ce sont les auditeurs et internautes qui choisiront leur lauréat de l’année en votant en ligne.



Ils auront jusqu’au 7 mars 2018 pour faire leur choix. Les résultats seront annoncés à l’occasion du salon Livre Paris, le samedi 17 mars prochain à 15h, sur le stand de France Culture. Un ouvrage par catégorie se verra alors remettre le prix.



Dans la sélection 2018, en jeunesse:

Bou et les trois zours d’Elsa Valentin (Trois petits points), lu par l’auteure

Hector et Rosa-Lune de Magali Le Huche (Didier Jeunesse), lu par Elsa Lepoivre de la Comédie-Française

Qui décide tous les soirs d'allumer les étoiles de Carine Bausière (ABS multimedia), lu par Nathalie Becker



En fiction:

La dissolution d’Isabelle Minière (15 K Editions), lu par Guillaume Rousselet

Désorientale de Négar Djavadi (Audiolib), lu par Lila Tamazit

Continuer de Laurent Mauvignier (Gallimard, Ecoutez lire), lu par Denis Podalydès, de la Comédie Fançaise



Et en non-fiction:

Exils d'Espagne de Susana Azquinezer (Oui’ dire editions), raconté par l’auteure

Au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver d’Élise Boghossian (Les éditions des femmes), lu par l’auteure

Reconquérir le courage par Cynthia Fleury (Fremeaux), lu par l’auteure



L’année dernière, le prix récompensait en catégorie jeunesse Mimi Barthélémy pour Ma beauté affronte le diable (Oui’Dire) lu par l’auteur, en fiction, Elena Ferrante pour L’amie Prodigieuse (Gallimard) lu par Marina Moncade et en non-fiction, Antoine Leiris pour Vous n’aurez pas ma haine (Audiolib) lu par André Dussolier.