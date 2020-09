Lire en poche laisse la place à des rencontres “petits formats”

LIRE EN POCHE: du rire aux larmes et inversement

Des rencontres “en petits formats” maintenues

Toute une équipe, toute une « famille »

crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Le clin d’œil au format poche s’apprécie à sa juste valeur, et démontre dans tous les cas, la volonté de la mairie de maintenir son soutien à la filière livre.Avec l’évolution du contexte sanitaire, et les mesures préfectorales du 14 septembre, la manifestation qui se tiendra du 8 au 11 octobre adopte de nouvelles perspectives.La manifestation telle qu’elle devait avoir lieu sur le site de Mandavit à Gradignan ne pourra être maintenue. La Ville de Gradignan, organisatrice, avait pourtant anticipé, et tout fait, depuis plusieurs mois, pour adapter le salon aux mesures sanitaires, au contrôle des flux de fréquentation, aux contraintes de jauges des lieux de rencontres, d’accueil du public et des auteurs invités dans les meilleures conditions possibles. Mais la situation et le contexte imposent de revoir à nouveau la copie.Afin de poursuivre ses missions d’invitation à la lecture, à la rencontre entre le public et les auteurs et ses missions de soutien à la filière du livre, la Ville de Gradignan met tout en œuvre pour maintenir une programmation « petit format » :– Des rencontres scolaires avec les auteurs et illustrateurs jeunesse– La journée professionnelle en version numérique et les bonus web– Certaines animations pour les ados et rencontres grand public (à Gradignan et dans la Métropole bordelaise)– Le programme “sur-mesure” est en cours et sera précisé dans les meilleurs délais sur : lireenpoche.fr« C’est donc avec un immense sentiment de tristesse et de déception pour les écrivains, les éditeurs, les artistes invités, les libraires, les lectrices et lecteurs, les fidèles de la manifestation et toutes celles et tous ceux qui souhaitaient la découvrir, les personnels et les bénévoles officiants à l’organisation, les prestataires, les partenaires privés et publics qui nous soutiennent et qui nous ont maintenu leur confiance, que nous devons renoncer à une grande partie de ce qui était prévu pour cette seizième édition », notent les organisateurs.