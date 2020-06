Lire en Poche : une édition 2020 repensée pour Gradignan

LIRE EN POCHE : cultiver la liberté

photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« La vie du poche continue ! Notre mission est aussi de continuer à jouer notre rôle de passeurs auprès des différents publics et de soutien à la filière du livre, tout en respectant les exigences sanitaires qui s’imposeront », souligne d’ores et déjà Michel Labardin, maire de Gradignan.Voilà : malgré le contexte de crise pandémique que nous venons de traverser et l’incertitude s’agissant des manifestations publiques, la seizième édition du salon aura bien. Et la programmation a donc été revue pour répondre aux impératifs.Le salon se réorganise selon un dispositif en trois axes :• maintien de nombreuses rencontres scolaires auprès du jeune public et de certains débats et animations sur le site du parc de Mandavit à Gradignan ou dans des lieux emblématiques de la Ville• multiplication de rencontres « hors les murs » sur la Métropole bordelaise (librairies indépendantes, médiathèques, cinémas, salles de spectacles, campus universitaire, etc.)• un volet numérique, avec retransmissions audio ou vidéo, jeux en ligne, exposition virtuelle...La programmation Hors les murs aura pour mission d’étendre la manifestation, avec le défi logistique que cela implique. Avec les partenaires culturels du territoire, l’objectif sera de maintenir des rendez-vous, dans les meilleures conditions, pour rendre les rencontres accessibles.Mais l’épée de Damoclès n’est jamais bien loin : autour du thème « Du rire aux larmes », choisi l’été dernier, cette édition de Lire en Poche « serait bien sûr reconsidérée si la situation sanitaire connaissait une évolution défavorable », annoncent les organisateurs.