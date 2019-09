Lire jusqu'au bout de la nuit peut rapporter gros

(photo d'illustration, Marsel Minga, CC0 1.0)

Voyage au bout de la nuit, l’émission diffusée depuis 2008 sur la chaîne C8 qui consiste en des lectures d’œuvres par des lecteurs, quelquefois amateurs, le plus souvent comédiens et comédiennes, a rendu public aujourd’hui les résultats du concours qu’elle avait organisé au printemps dernier Il s’agissait pour les participants de choisir une œuvre sur une liste de 100 livres et d’en proposer une interprétation orale des plus éloquentes. Parmi ceux retenus et passés à l’antenne, 15 avaient été présélectionnés par C8 selon trois critères : interprétation, sincérité, éloquence.Hier, un jury composé de Philippe Labro, président du jury, Sophie Fontanel, auteure, et Paul de Sinety, délégué général à la langue française et aux langues de France au ministère de la Culture s’est réuni pour délibérer.Ce sont donc trois lauréats du concours qui ont été désignés pour la qualité de leur lecture et la mise en valeur de la langue française : Ghassan Daouk remporte la somme de 3000 € (lecture de Du côté de chez Swann de Marcel Proust), Morgane Cuoc remporte la somme de 2000 € (lecture de Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet) et Mathieu Barrabès (lecture de L’éducation sentimentale de Gustave Flaubert) remporte la somme de 1000 €.Bravo à eux ! Comme quoi lire ne saurait nuire — si tant est que certains en doutaient encore...