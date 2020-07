Lire la politique : les livres préférés de l'Assemblée nationale

crédit photo : Assemblée nationale

En dépit du contexte de crise sanitaire, Luce Perrot, présidente de Lire la Politique et les différents jurys ont tenu à mener le processus de sélection des ouvrages à son terme, dans le respect du Livre et des auteurs.Le Prix du Livre Politique, à Une minute quarante-neuf seconde, de Riss, aux éditions Actes SudLe Prix Spécial du Jury du Livre Politique, à Souvenirs, souvenirs de Catherine Nay, aux éditions Robert LaffontLe Prix des Députés, à Bloc contre bloc, de Jérôme Sainte-Marie, aux éditions du CerfUn Prix Spécial Chirac, a été décerné par les députés, à C'était Chirac, de Saïd Mahrane, aux éditions Grasset.Les députés ont également tenu à saluer d'un coup de coeur le livre de Riss, Une minute quarante-neuf seconde, aux éditions Actes SudLe Prix Étudiant du Livre Politique, à Slow démocratie, de David Djaïz, Allary ÉditionsLe Prix Étudiant de la BD Politique, à Benalla & Moi, de Ariane Chemin, François Krug & Julien Solé, aux éditions du SeuilEn présence des membres des Jurys, des lauréats et de leurs éditeurs.