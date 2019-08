Literary Lots donne vie à la littérature dans des endroits abandonnés

Créer un sentiment de communauté

Kauser Razvi

Un côté « robot » et un côté « naturel »

Kauser Razvi a fondé Literary Lots avec l’idée de transformer des terrains vacants de l’Ohio City, en terrain de jeu pour enfants sur le thème de la littérature, « un peu comme un livre pop-up ? », précise -t-elle, qui devient temporairement un espace d’art éducatif gratuit et ouvert à tous.Ainsi en 2013 et 2014, elle donne vie aux titres Il pleut des hamburgers de Judi Barrett et Ron Barret publié en 2009 (adapté en film d’animation : Tempête de boulettes géantes) et Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne, paru en 1869-1870.« J’aime lire et j’ai pensé que ce serait cool de voir des livres prendre vie. C’est une façon de réutiliser l’espace, de le réimaginer, de donner aux gens un sentiment de curiosité et de joie. », a-t-elle déclaré au Good Morning America Cette année l'oeuvre adaptée était Robot sauvage de Peter Brown (trad. Alice Marchand, Gallimard Jeunesse, 2019) qui a une signification particulière pour Kauser Razvi : il raconte l’histoire d’un robot mis au rebut qui s’échoue sur une île et se lie d’amitié avec un groupe d’animaux.Elle explique : « J’ai lu le livre en 2017 et cela m’a tellement touchée. [Robot sauvage] explique la façon dont vous vous présentez aux autres, peu importe qui ils sont ou d’où ils viennent, la construction d’une communauté, une communauté qui se bat pour vous. »Slavic village, lieu de la manifestation cette année, est un quartier défavorisé de Cleveland. Le site Literary Lots indique : « [C’est un quartier] où plus de la moitié des familles avec enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté, et où les rues résidentielles sont encore remplies de maisons délabrées et abandonnées. Plus de 43 % des jeunes du quartier sont nés de mères sans diplôme d’études secondaire et 85 % des enfants de la maternelle qui y habitent échouent à l’évaluation de l’État : Ohio Kindergarten Readiness Assessment »Razvi, elle-même issue de l’immigration, explique que l’intégration des minorités ethniques est essentielle, et qu’elle souhaite créer un sentiment de communauté pour tous, à l’image du livre Robot sauvage. C’est pourquoi les enfants du Slavic Village ont été encouragés à participer au projet artistique.Literary Lots 2019 est devenu une ville forestière et technologique, à la fois avec un côté « robot » et un côté « naturel ». Ainsi, il y avait des robots géants, des peintures murales représentant des scènes du livre, des œuvres d’art en 3D et des impressions laser.Des événements, des ateliers d’écriture, de travaux manuels, des performances musicales, des projections en plein air et des lectures à voix haute, ont été organisés avec l'aide de bénévoles.Le site affirme : « Literary Lots est un partenaire naturel pour fédérer, créer et soutenir des communautés dynamiques en utilisant la littérature comme tremplin, pour rassembler les énergies durant l’été dans un espace extérieur commun proche du quartier. »Les projets sont financés par des subventions et des dons de groupes tels que la Cleveland Foundation, Arcelormital, Slavic Village Development et d’autres.