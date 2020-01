Littérature de genre : un Prix Ayerdhal pour saluer l'ensemble d'une oeuvre

crédit Philippe Mandy, photo d’Emmanuel Grandvillain

L’association célèbre ses 10 années d’existence, et pour l’occasion a décidé de monter en hommage à l’écrivain le Prix Ayerdhal. Décédé en octobre 2015, Yal Ayerdhal prêtera son nom de façon posthume, afin de saluer un auteur ou une autrice « pour l’ensemble de son œuvre et pour son apport à la littérature de genre ».Le prix sera remis le 2 mai prochain, lors du festival ImaJn’ère qui se tiendra aux Greniers Saint-Jean à Angers, avec la participation de la Région Pays de la Loire, de la Ville d’Angers et d’un donateur privé.« Nous avons créé ce prix pour honorer la mémoire de Yal Ayerdhal. Cet auteur français a marqué tant la science-fiction que le thriller et a obtenu de nombreux prix prestigieux. Ce fut un homme engagé qui a œuvré pour les droits des auteurs », indiquent les organisateurs.Aux côtés de Sara Doke, Yaerdhal avait en effet mené la lutte contre le projet de numérisation des œuvres indisponibles — ReLIRE. La Cour de justice de l’Union européenne leur avait donné raison, contre l’État français, le ministère de la Culture, le Syndicat national de l’édition et la SGDL, qui avait alors signé l’accord.« L’auteur et l’auteur seul décide de ce qui va être fait de son œuvre », nous avait déclaré Ayerdhal . Et c’était bien là tout l’enjeu de cette numérisation illégale. Mais dont les acteurs n’ont cependant pas fini de tenter de la faire renaître…