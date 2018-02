Littérature jeunesse : la France rafle les prix aux BolognaRagazzi Awards 2018

L'édition 2018 des BolognaRagazzi Awards réservait cette année une place particulière aux ouvrages portant sur l'architecture et le design, et destinés à la jeunesse. Trois catégories historiques sont représentées, Fiction, Non Fiction et Opera Prima (la première œuvre d'un auteur ou d'une autrice), et l'on retrouve également depuis 2015 la catégorie Books & Seeds, et, depuis l'année dernière, la section Art. Voici les lauréats de cette édition 2018, et des albums français sortent vainqueurs dans pas moins de 4 catégories...

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

FICTION

L’oiseau blanc

Écrit par Alex Cousseau et illustré par Charles Dutertre

Le Rouergue, Arles, France

Mentions spéciales :

Dos Caminos

Écrit et illustré par Raul Guridi

Editorial Libre Albedrío, Aguadulce, Espagne

Tuulen Vuosi

Écrit et illustré par Hanna Konola

Etana Editions, Helsinki, Finlande

Otto

Écrit et illustré par Florie Saint-Val et Étienne Exbrayat

MeMo, Nantes, France

Zgubiona Dusza (The Lost Soul)

Écrit par Olga Tokarczuk et illustré par Joanna Concejo

Format, Wroclaw, Pologne

NON FICTION

Loudly Softly in a Whisper – I see that (collection)

Écrit et illustré par Romana Romayshyn et Andriy Lesiv

The Old Lion Publishing House, Lviv, Ukraine

Mentions spéciales :

Louis Pasteur — Enquêtes pour la science

Écrit par Florence Pinaud et illustré par Julien Billaudeau

Actes Sud/Palais de la Découverte, Arles, France

Le Ruban

Écrit et illustré par Adrien Parlange

Albin Michel Jeuness, Paris, France

Egg

Écrit et illustré par Britta Teckentrup

Prestel, Munich, Allemagne

OPERA PRIMA

La Plage

Écrit et illustré par Sol Undurraga

L’Agrume, Paris, France

Mentions spéciales :

Who are you

Écrit et illustré par An Hyo-lim

Bandal, Corée du Sud

The Book of Mistake

Écrit et illustré par Corinna Luyken

Penguin Young Readers, New York, États-Unis

L’ascension de Saussure

Écrit et illustré par Pierre Zenzius

Le Rouergue, Arles, France

ART, ARCHITECTURE AND DESIGN

Cabanes

Écrit et illustré par Aurélien Debat

Éditions des Grandes Personnes, Paris, France

Mentions spéciales :

Haus

Écrit par Johannes Vogt et illustré par Felicitas Horstschafer

Gesternberg, Hildesheim, Allemagne

My Museum

Écrit et illustré par Joanne Liu

Prestel, Munich, Allemagne

Wytwornik Gora! (Mountains !)

Écrit et illustré par Madalena Matoso

Wytwórnia, Warsaw, Pologne

BOOKS & SEEDS

Le Potager d'Alena

Écrit et illustré par Sophie Vissiere

Actes Sud/Hélium éditions, Paris, France

Mention spéciale NEW HORIZONS :

Tree Dancing

Écrit et illustré par Bae Yoo Jeong

Bandal, Paju, Corée du Sud

BOLOGNA RAGAZZI DIGITAL AWARD 2018

FICTION : Old Man’s Journey (Broken Rules, Autriche)

NON FICTION : Mammals (Tinybop, USA)

RÉALITÉ AUGMENTÉE (AR) : iBugs AR (Carlton Books Ltd, Royaume-Uni)

ÉDUCATION : Slice Fractions 2 (Ululab, Canada)

CINÉMA : Fox & Sheep Movie Creator (Fox & Sheep, Allemagne)

Mentions spéciales :

Alien AR (Carlton Books Ltd, Royaume-Uni)

Cache-Cache Ville (Vincent Godeau, France)

Fiete Hide & Seek (Ahoiii Entertainment UG, Allemagne)

Puppet Pals 2 (Polished Play LLC, USA)

We ARGH Pirates! (Avokiddo, Chypre)

SHORTLIST

Artie’s World (Minilab Studios, Royaume-Uni)

The Creature Garden (Tinybop, USA)

DreamWorks Dragons AR (Carlton Books Ltd, Royaume-Uni)

Grande Gatto Piccolo Gatto (minibombo, Italie)

Miffy’s World (Touch Press Inc./StoryToys, Irlande)

My Molecularium (Rensselaer Polytechnic Institute, USA)

My Very Hungry Caterpillar AR (Touch Press Inc./StoryToys, Irlande)