Littérature jeunesse : le prix Vendredi a son programme

PRIX : Olivier Norek reçoit le prix

Domitys 2020 pour Surface

photo : ActuaLitté CC BY 2.0

Créé en 2016 pour valoriser le dynamisme et la qualité de création de la littérature jeunesse contemporaine, le prix Vendredi est doté d’un montant de 2000 euros. Une première sélection de dix romans sera annoncée le 7 septembre prochain, la remise du prix s’effectuera quant à elle au grand hôtel parisien « Le Cinq Codet » le 25 octobre.Le jury de cette édition sera composé de Michel Abescat (Télérama), Raphaële Botte (Mon Quotidien ; Lire), Philippe-Jean Catinchi (Le Monde), Françoise Dargent (Le Figaro), Marie Desplechin (auteure), Sophie Van der Linden (auteure et critique littéraire), et Nathalie Riché (critique littéraire, Allonz’enfants).L’année dernière, c’était Flore Vesco qui était récompensée pour L’Estrange Malaventure de Mirella (Éditions L’école des loisirs).