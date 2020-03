Littérature, jeunesse, polar : sélection 2020 des prix Lire en poche

Chaque année, 4 prix littéraires sont remis pendant la soirée d’ouverture de Lire en Poche : un prix de littérature française, un prix de littérature traduite, un prix de littérature jeunesse et le Prix Sud Ouest/Lire en Poche du polar, en partenariat avec le journal Sud Ouest Dimanche.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Du 23 mars au 8 mai, chacun des romans en compétition sera présenté en détail sur les pages Facebook et Instagram de Lire en Poche. Et dans l’intervalle, voici les différentes sélections.



Prix Lire en Poche : littérature française



La sélection est constituée par les équipes Lire en Poche/Médiathèque de Gradignan, section adultes.

Un seul titre par éditeur peut y figurer. Les ouvrages, écrits en français, doivent être parus en poche entre août 2019 et avril 2020.



Le jury est constitué de 10 lecteurs de la Médiathèque de Gradignan, respectant la plus grande variété possible d’âges, de goûts littéraires, de sexe et de CSP.



Les romans sélectionnés sont :

Fabrice Caro, Le Discours (Folio) ; Sophie Divry, Trois fois la fin du monde (J’ai lu, « Littérature ») ;

Victor Pouchet, Pourquoi les oiseaux meurent (Le Livre de Poche) ;

Emmanuelle Richard, Désintégration (Points, « Littérature ») ;

Joachim Schnerf, Cette nuit (Zulma, « Z-a ») ;

Emmanuel Venet, Marcher droit, tourner en rond (Verdier poche).

Prix Lire en Poche : littérature traduite



La sélection est constituée par l’équipe Lire en Poche. Un seul titre par éditeur peut y figurer. Les ouvrages, traduits en français, doivent être parus en poche entre août 2019 et avril 2020. Le jury est constitué des libraires exposant sur le salon Lire en Poche.



Les romans sélectionnés sont :

Jen Beagin, On dirait que je suis morte : traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy (10/18, « Littérature étrangère ») ;

Katarina Bivald, Bienvenue au motel des pins perdus : traduit du suédois par Lucas Messmer (J’ai lu, « Littérature étrangère ») ;

John Boyne, Les Fureurs invisibles du cœur : traduit de l’anglais (Irlande) par Sophie Aslanides (Le Livre de Poche) ;

Anita Jain, Anita cherche mari : traduit de l’anglais (États-Unis) par Sophie Bastide-Foltz (Actes Sud, « Babel ») ;

Yukiko Motoya, Mariage contre nature : traduit du japonais par Myriam Dartois-Ako (Picquier poche) ;

Itamar Orlev, Voyou : traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz (Points).

Prix Lire en Poche : littérature jeunesse



La sélection est constituée par les équipes Lire en Poche/Médiathèque de Gradignan, section jeunesse.

Un seul titre par éditeur peut y figurer. Les ouvrages, écrits en français, doivent être parus en poche entre mars 2019 et mars 2020. Le jury est constitué de comités de lecture issus de classes de CM1, CM2 et 6e des écoles et collèges de Gradignan.



Les romans sélectionnés sont :

Étoile filante d’Emmanuel Bourdier (Nathan) ;

Elliot vient de Mars de Cécile Chartre (Le Rouergue) ;

Aïe love l’anglais ! de Rachel Hausfater (Thierry Magnier) ;

Frères d’exil de Kochka, Illustrations de Tom Haugomat (Flammarion jeunesse) ;

Encore un orage de Matthieu Sylvander, Illustrations de Pénélope Jossen (École des loisirs).

Prix Sud Ouest-Lire en Poche du Polar



Le jury est constitué de tous les internautes souhaitant participer au vote, du 12 avril au 6 juillet 2020. Tout le monde peut voter pour son favori ! Les participants au vote peuvent aussi jouer pour tenter de gagner jusqu’à un an de polars en poche.



La sélection 2020 est constituée de romans noirs/polars/thrillers français, parus entre janvier et avril 2020, choisis par les équipes Lire en Poche et la rédaction du journal Sud Ouest.



Les romans sélectionnés sont :

Pascale Dietrich, Les Mafieuses (J’ai lu) ;

Sébastien Gendron, Révolution (Folio policier) ;

Jérôme Loubry, Le Douzième chapitre (LGF thriller) ;

Jacky Schwartzmann, Pension complète (Points policiers) ;

Élie Robert-Nicoud, Scènes de boxe (Rivages-noir).







Dossier : Lire en Poche 2019, “Cultiver la liberté”