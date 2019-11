Littérature québécoise : les lauréats du Prix des enseignants 2019

Les auteurs et les éditeurs lauréats des Prix littéraires des enseignants de français 2019 sont enfin connus. Ces prix visent la promotion de la littérature québécoise et franco-canadienne auprès des enseignants de français du Québec. Et d’en faire découvrir la richesse auprès des élèves.









Et pour les cinq catégories, les lauréats sont les suivants :

Catégorie Album 5 à 8 ans : Mustafa, texte et illustrations Marie-Louise Gay, Dominique et compagnie

Catégorie Roman 9 à 12 ans : Fanny Cloutier ou l’année où j’ai failli rater mon adolescence, Stéphanie Lapointe, Les Malins

Catégorie Roman 13 ans et plus : Les sacrifiées de Lomé, Caroline Auger, Bayard Canada

Catégorie Nouvelles : Ce que l’avenir ne dira pas, Caroline Thérien, Lévesque éditeur

Catégorie Poésie : Uiesh Quelque part, Joséphine Bacon, Mémoire d’encrier



Les auteurs qui, au fil des années, ont reçu ce prix sont toujours touchés. Cette année, Stéphanie Lapointe, lauréate dans la catégorie Roman 9 à 12 ans, exprime ainsi sa reconnaissance : « Quand on demande à un adulte de replonger dans ses souvenirs d'enfance et de repenser à cette période où il lui fallait, jour après jour, trouver la patience de rester assis, bien sage, devant le grand tableau vert de la classe, il est fascinant de voir à quel point c'est souvent la même image qui ressurgit : celle d'un prof qui, pour une raison ou une autre, aura su se démarquer des autres, aura trouvé le bon chemin pour dialoguer, savoir partager sa vision du monde. Les profs - les bons profs - sont de puissants allumeurs d'étincelles, des sherpas de l'âme et du cœur... Merci à vous pour vos étoiles dans les yeux ; pour votre envie de prendre le temps, dans un monde où tout va si vite. »



Chaque auteur lauréat se verra remettre une bourse de 500 $ offerte par l’Association québécoise des professeurs de français - AQPF (dans la catégorie Album 5 à 8 ans, l’auteur et l’illustrateur se partagent ce montant) et l'éditeur recevra un chèque-cadeau de 500 $ de Marquis Imprimeur, ainsi qu’un de 500 $ de Rolland.



De plus, l’auteur lauréat de la catégorie poésie sera invité au Festival International de la Poésie de Trois-Rivières en octobre 2020.



L’ANEL, Association nationale des éditeurs de livres, et l’AQPF se réjouissent de pouvoir compter sur l’appui de ces partenaires, et ce, depuis les tout débuts, il y a 12 ans.