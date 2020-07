Littératures européennes : les trois finalistes du prix Jean Monnet 2020

Créé en 1995, le Prix Jean Monnet récompense chaque année un·e écrivain·e pour un ouvrage traduit ou écrit en français durant l’année écoulée. Les trois choisis cette année sont des auteurs confirmés, traduits dans de nombreuses langues.

Anne-Marie Garat, La nuit atlantique (Actes Sud)

Anne-Marie Garat, qui obtint en 1992 les Prix Femina et Renaudot des lycéens avec Aden, nous fait croiser la destinée d’un personnage féminin à la vie bouleversée par l’irruption d’un jeune squatter nippo-canadien et d’une filleule prénommée Bambi. Dans ces terres du sud-ouest, de vignes et de sable, qui font face à l’Atlantique, une femme vit sa grande mutation, se découvre, finit par s’accepter et par s’aimer. Une nouvelle fois, Anne-Marie Garat inscrit son récit contemporain dans le temps long de l’Histoire de la terre et des hommes.

Almudena Grandes, Les patients du Dr. Garcia, traduit de l’espagnol par Anne Plantagenet (JC Lattès)

Almudena Grandes est considérée par d’aucuns comme un des auteurs espagnols les plus importants de sa génération. Poursuivant sa fresque historique, Episodios de una guerra interminable, elle revient une nouvelle fois sur la guerre d’Espagne.Plus exactement, cette fois, sur la question des réseaux d’aides aux dignitaires nazis lesquels, après avoir obtenu la nationalité espagnole, fuient l’Europe libérée en direction de l’accueillante Argentine de Juan Domingo Perón.

Ian McEwan, Une machine comme moi, traduit de l’anglais par France Camus-Pichon (Gallimard)

Prix Femina étranger 1993 avec L’enfant volé, Ian McEwan aime les atmosphères sordides où règne un malaise permanent. Ses livres, entre romans psychologiques et thrillers, souvent cruels, obsessionnels, ambigus, voient leurs personnages poussés dans leurs derniers retranchements.Dans Une machine comme moi, Ian McEwan ne déroge pas aux règles qu’il s’est lui — même fixées. Ainsi y croise-t-on, Adam, un androïde à l’intelligence si fine qu’il est capable de déclarer son amour à Miranda, la compagne de Charlie, « propriétaire » de l’étrange robot...L’annonce de la lauréate ou du lauréat est prévue le lundi 21 septembre 2020.