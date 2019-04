Liu Cixin, auteur du “Problème à trois corps”, docteur honoris causa

À ce jour, l'auteur chinois compte sept romans à son actif. Son oeuvre la plus connue est la trilogie Le problème à trois corps, publié en Chine en 2007 et traduit en France par Gwennaël Gaffric, aux éditions Actes Sud.Une adaptation cinématographique était initialement prévue pour juillet 2016. Le tournage s'est terminé en juillet 2015, mais la sortie a été repoussée à une date indéterminée. Plus récemment, une adaptation en série télévisée est envisagée par Amazon qui serait prêt à investir 1 milliard de $ pour trois saisons.La traduction anglaise de sa trilogie lui a permis de remporter le prix Hugo du meilleur roman, huit ans après sa publication dans son pays d'origine. Il est le premier lauréat asiatique à l'avoir obtenu. Liu Cixina également remporté à neuf reprises le Galaxy Award, le plus prestigieux prix de science-fiction décerné en Chine.Lors de la même cérémonie, six autres personnalités seront reconnues docteurs honoris causa par l'université, à savoir Deborah Lipstadt, Rivka Carmi, Jon Landau, Barbara Mandel, Perry Traquina et Susan Windham-Bannister.Dans un communiqué, le recteur de l'Université Brandeis, Ron Liebowitz, assure que les personnalités choisies se sont « distingués par une vie entière jalonnée de réalisations révolutionnaires. [...] Ces réalisations se propagent à travers le monde universitaire, les arts et les sciences, et le monde des affaires, constituant une source d'inspiration pour tous nos diplômés ».via Brandeis University