Livre audio : Quand sort la recluse de Fred Vargas, prix Audiolib 2018

Les lecteurs, blogueurs et internautes ont élu le livre audio Quand sort la recluse lauréat du Prix Audiolib 2018. Un polar fascinant signé Fred Vargas, lu par Thierry Janssen, dont la voix grave et assurée se mêle parfaitement à la psychologie subtile du personnage d’Adamsberg et à l’atmosphère, toujours fascinante, créée par l’autrice.

Trois hommes sont récemment morts des morsures de la recluse brune, une araignée venimeuse. Le commissaire Adamsberg suspecte un meurtre.



— Trois morts, c’est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, les épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n’est pas de notre compétence.

— Ce qu’il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J’ai donc rendez-vous demain au Muséum d’Histoire naturelle.

— Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. Revenez-nous, commissaire. Bon sang mais dans quelles brumes avez-vous perdu la vue ?

— Je vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg un peu sèchement, en posant ses deux mains à plat sur la table. Je vais donc être net. Je crois que ces trois hommes ont été assassinés.

— Assassinés, répéta le commandant Danglard. Par l’araignée recluse ?

Publié chez Flammarion en mai 2017, le livre de Fred Vargas fut adapté en audiolivre en novembre 2017.



Comédien, auteur et metteur en scène formé au clown et à la commedia dell’arte, Thierry Janssen a travaillé entre autres avec Carlo Boso et Franco Dragone. Il a déjà enregistré pour Audiolib, notamment, Temps glaciaires de Fred Vargas, pour lequel il a obtenu le prix du livre audio France Culture / Lire dans le noir, et les trois tomes du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien.



Fred Vargas, lu par Thierry Janssen – Quand sort la recluse 1CD MP3 - 11h54 – Audiolib – 9782367625454 – 22,90 €