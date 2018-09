Livre, bande dessinée : de la diversité des résidences d'écriture

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et l’ALCA organisent La Fête au Chalet, le vendredi 28 septembre 2018, en partenariat avec le village de Saint-Symphorien. À la suite du succès, fin septembre 2017, du 5e anniversaire du Chalet Mauriac, ces deux institutions ont décidé de pérenniser le dernier vendredi de chaque mois de septembre, une journée annuelle de restitution des projets écrits à Saint-Symphorien.









La Fête au Chalet est le point d’orgue de la saison 2018 des résidences du Chalet Mauriac, construite par l’ALCA, coordinatrice des résidences, et la Région Nouvelle-Aquitaine, propriétaire du lieu. Il s’agit de :

– donner une visibilité à la diversité des résidences d’écriture (bande dessinée, livre, cinéma). En clair, de montrer ce qu’il se passe en « résidence », terme si mystérieux.

– témoigner de l’impact des aides à la création portées par la Région et l’ALCA dans le paysage littéraire et cinématographique.

– rendre compte des synergies autour de Saint-Symphorien sur ce territoire du Sud-Gironde précisément, rural et éloigné des propositions culturelles.

Actions de vulgarisation pour les scolaires

En journée seront organisés des temps de médiation spécifiquement programmés et réservés aux établissements scolaires de Saint-Symphorien et aux lycées et CFA néo-aquitains.



Au programme : rencontres autour d’œuvres écrites au Chalet ou inédites produites spécialement pour la Fête au Chalet, comme la lecture musicale Sauvages de Nathalie Bernard ou la performance numérique Atlas Occulto d’Anne-Laure Boyer, la projection d’un programme de courts métrages de Fabien Gorgeart ou encore la mise en valeur du travail des auteurs accueillis au Chalet cette saison.

La Fête sera également rythmée par des actions de vulgarisation patrimoniale avec des balades littéraires proposées par le Centre François Mauriac - Malagar ou Anne Duprez ainsi que des balades environnementales (une zone du parc est en cours de classement Natura 2000 et accueille un rucher depuis peu) et de sensibilisation à l’art contemporain menées avec le Parc Naturel régional des Landes de Gascogne et la Forêt d’art contemporain de David Bueno.

Et des invitations pour le public

Des temps publics seront également proposés au grand public : 17 h 30 à la médiathèque Jean Vautrin : rencontre avec Li-Chin Lin autour de la BD Fudafudak, l’endroit qui scintille. À 19 h à la salle des fêtes : projection de Diane a les épaules en présence du réalisateur Fabien Gorgeart.

La fête se poursuivra par une soirée guinguette dans le parc du Chalet Mauriac animée par le Quintet swing et jazzy de Laurent Mastella avec Alain Barrabès, Jérôme Gatius, Lo Jay et Timo Metzemakers.

Cette journée, fondée sur les partenariats et les échanges, aura lieu en collaboration avec tous les partenaires du Chalet pour prolonger les liens de programmation : tous les auteurs accueillis en résidence au Chalet, la médiathèque municipale Jean Vautrin, le Cercle Ouvrier, le CFM-Malagar, le Parc Naturel régional des Landes de Gascogne et la Forêt d’Art contemporain.