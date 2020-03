Livre Paris, Paris Manga... Les manifestations littéraires face au coronavirus

(photo d'illustration, NIAID, CC BY 2.0)

Pressentie par ActuaLitté, l'annulation du salon Livre Paris était semble-t-il inévitable, après les annonces du gouvernement. Le dimanche 1er mars, l'organisation a officialisé l'absence de l'événement cette année, indiquant : « [N]otre sens de la responsabilité nous oblige à ne prendre aucun risque avec la santé de toutes celles et ceux qui font le succès de Livre Paris : éditeurs exposants, auteurs, intervenants, partenaires venant de plus de 50 pays, et bien sûr notre public familial de plus de 160.000 visiteurs chaque année. »Livre Paris n'est toutefois pas le seul événement littéraire concerné : le salon Paris Manga & Sci-Fi Show, qui devait se dérouler les 7 et 8 mars Porte de Versailles, comme le salon Livre Paris, a lui aussi annulé son édition 2020. L'événement revendiquait a minima 100.000 visiteurs par édition, environ, et annonce sur les réseaux sociaux que « [l]'ensemble des billets et des extras achetés seront bien sûr remboursé (sic) dans les prochains jours ».Une autre édition de Paris Manga, qui se déroule deux fois par an, doit avoir lieu les 7 et 8 novembre 2020 à Paris.Plusieurs autres événements littéraires doivent avoir lieu dans les prochaines semaines, voire les prochains jours, comme le festival Atlantide, à Nantes, organisé du 5 au 8 mars prochains. Contacté, le service presse du festival nous indique que l'organisation « n'a pas reçu de consignes particulières, aux dernières nouvelles ». « Pour l'instant, nous ne sommes pas concernés par les instructions données par le gouvernement. Nous pouvons accueillir 5000 visiteurs sur toute la durée du festival, mais la jauge du Lieu unique [où se tient une partie du festival] ne permet pas d'accueillir en une seule fois un tel nombre de visiteurs. »A priori, aucune consigne sanitaire n'a pour le moment été donnée aux organisateurs d'événements qui ne franchissent pas la barre des 5000 personnes accueillies dans un lieu confiné, mais la situation peut rapidement évoluer. Ce matin, après l'annulation de Livre Paris et de Paris Manga, les organisateurs d'événements cherchent eux-mêmes à obtenir des informations à jour.Dans le cas des deux événements cités, une des principales questions tient bien sûr dans les remboursements qui seront effectués, à destination des visiteurs, certes, mais aussi des exposants. Nous attendons des précisions à ce sujet de la part des organisateurs.Autre événement d'envergure, le festival Quais du Polar doit prendre place à Lyon du 3 au 5 avril 2020, pour accueillir environ 80.000 visiteurs, voire plus. Nous avons contacté l'organisation de l'événement et mettrons à jour cet article en fonction de leurs réponses et de celles d'autres manifestations littéraires.Le festival Atlantide de Nantes nous confirme la tenue de l'événement, dans les conditions annoncées. Aucune consigne particulière n'a été donnée aux organisateurs, si ce n'est « le rappel des règles d'hygiène de base aux visiteurs : se laver les mains régulièrement, et tousser ou éternuer dans le creux de son coude ». D'une manière générale, il faudra éviter les poignées de main et autres embrassades, comme recommandé par le gouvernement.Le Festival Hors Limites, organisé par l'association des bibliothèques de Seine-St-Denis et qui se tient en Seine-Saint-Denis du 20 mars au 4 avril 2020, se déroulera lui aussi comme prévu, « sauf si les médiathèques finissent par avoir des consignes de fermeture de leurs structures ».« Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'édition 2020 de Sidération, le festival des imaginaires spatiaux, qui devait se tenir au siège du CNES à Paris, du 20 au 22 mars, est annulée », annonce l'organisation de l'événement. L'édition 2020 de ce festival devait accueillir des auteurs, acteurs, musiciens et des chercheurs en sciences humaines et en sciences exactes, pour un dialogue autour de l'espace et de l'aventure spatiale.



Quais du polar vient d'obtenir de la préfécture l'autorisation de maintenir la manifestation, nous apprennent les organisateurs.