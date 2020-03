Livre Paris : remboursement acté pour les visiteurs, pour les exposants, patience

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Reporter en juin, d'accord ?

Gestion serrée pour le SNE

Le Salon du LIvre est annulé. Les lecteurs ne pourront pas payer pour entrer dans cette grande librairie, et les écrivains ne pourront plus somnoler devant leurs piles d'invendus. Tragédie. — claro (@madmanclaro) March 2, 2020

Les exposants priés de patienter...





Inde, Italie et prix unique

Il aura fallu près de 24 heures pour que le message adressé aux rédactions soit finalement diffusé sur le site de la manifestation parisienne. Et que les premières informations arrivent via les réseaux sociaux. Livre Paris 2020 est annulé . Et désormais, il faut parler d'argent. Ainsi que le précisait à ActuaLitté le directeur général du Syndicat, Pierre Dutilleul, « sur la question du remboursement du public, il n’y a pas de sujet. Ce sera quasi automatique pour les préachats ».L’autre sujet, ce sera le remboursement des espaces aux exposants…Pour Vincent Montagne, il faut revenir sur les conditions de l’annulation : les consignes du gouvernement sont limpides, rassemblement de plus 5000 personnes dans un espace confiné. Mais il n’était pas non plus possible de reporter, comme Bologne : avec 50 pays exposants, au sein d’une manifestation grand public, difficile de réorganiser les agendas.Celui des 4000 auteurs en dédicace, par exemple, ou des éditeurs français qui entament leur présentation de la rentrée littéraire d’ici le mois de mai. Et puis, les 250 conférences organisées n’auraient certainement pas pu réunir les intervenants comme prévu pour le rendez-vous de mars.Plus concrètement, on peut se demander si Reed Expo aurait pu trouver chez VIParis, propriétaire des murs de la Porte de Versailles, une autre date. Ou même si le sujet est venu sur la table.Mais il est juste de considérer que l’on ne claque pas des doigts pour faire venir le public et les exposants, comme dans le cadre d’une manifestation pro. Avec l’automne, arrivera la rentrée littéraire puis Francfort, etc. : décaler Livre Paris n’était pas évident. « Il y a une saisonnalité qui fait aussi la force de l’événement », affirme une source.Selon nos informations, Reed aurait tout de même émis l’hypothèse de décaler en juin. « Ce qui montre à quel point les responsables du Salon connaissent la chaîne du livre », ricane-t-on depuis les terrasses de Saint-Germain. « La moitié des exposants aurait disparu à cette période. » D’autant qu’en matière de présentation de rentrée, la jeunesse et la bande dessinée se lancent : la littérature n’a plus le monopole de la rentrée.Aujourd’hui, reprend le président du SNE, difficile « de mesurer les conséquences économiques de cette annulation, pour le secteur de l’édition et l’écosystème du Livre, notamment des librairies, car l’impact de Livre Paris dépasse largement le cadre de la seule porte de Versailles ».Difficile plus encore de mesurer celles pour le Syndicat, qui partage les bénéfices pour moitié avec Reed Expo — avec un chiffre de 702.000 € reversé au SNE pour l’édition 2018. Là encore, Pierre Dutilleul nous indiquait que le syndicat « travaillera à ce que ce ne soit pas un accident industriel ». Peut-être avec une gestion plus serrée…Mais pour les exposants ? Certains, comme Albin Michel l’exprimait, ont déjà avancé quelque 100.000 € de location d’espace. Les sommes varient, pour les régions, pour des structures avec moins d’ampleur. On parle de 400.000 € pour un éditeur manga, dont le stand était chaque année remarqué — et remarquable.Pour ce qui est des dépenses engagées, « Reed Expositions travaille déjà avec nous pour vous apporter des réponses claires », note Vincent Montagne. La société britannique, qui vient d’annoncer l’ annulation de la Foire du livre de Londres , doit contacter les exposants « individuellement, dans les meilleurs délais ». Et d’assurer que « tout sera mis en œuvre pour apporter des solutions concrètes à toutes les questions matérielles et logistiques qui se posent ».Pour des observateurs un peu moins optimistes, la question du remboursement pourrait coincer gentiment. « Si l’on fait l’effort de se rappeler 2015, et les attentats de novembre, alors le glissement devient dérangeant. À l’époque, Paris Photo (du 12 au 15 novembre 2015) a été annulé, suite aux attentats du 13. Les exposants n’ont pas été remboursés : on leur a proposé 50 % de remise sur l’édition 2016. » Or, c’est Reed Expo qui est derrière cette manifestation. Gloups.Le directeur général du SNE nous précisait que des réunions sur le sujet sont prévues — il faut analyser les contrats qui relient Reed aux assureurs, peut-être envisager que l’on se retourne vers l’État français… « Nous en saurons plus prochainement », concluait Pierre Dutilleul.D’ailleurs, si l’Inde ne sera pas à l’honneur cette année, l’incident coronavirus ne change rien aux plans : il s’agissait en effet d’un échange entre France et Inde, avec l’édition française à l’honneur de la foire de New Delhi en 2022, et la présence indienne en 2020. « Cette décision de réciprocité était venue de l’Élysée, lors de la visite en Inde du président Emmanuel Macron en 2018. Les Indiens y tiennent et nous aussi », concluait Pierre Dutilleul.Reste alors à regarder vers 2021, avec l’invitation de l’Italie, et la réflexion qui devait s’organiser avec les éditeurs dès avril 2020, ne sera que plus rapidement mise en place. Chose amusante : 2021 célébrera le 40e anniversaire de la manifestation et celui de la loi sur le prix unique du livre en France.Une délicieuse ironie, quand on sait que l’édition italienne s’ empoigne et se divise sur le sujet , depuis bien longtemps. L'adoption de la loi sur la promotion de la lecture est même présentée par l’Associazione italiana editori comme dangereuse pour le budget des familles. Et cette dernière était allée jusqu'à suggérer que l’on retarde la mise en application du modèle de prix unique, avançant l’excuse épatante et grossière du coronavirus…Le président du SNE n’en remercie pas moins les éditeurs qui ont « témoigné leur soutien », insistant sur la responsabilité que les organisateurs devaient prendre « à l’égard de tous les participants ».