Livre Paris remboursera les exposants avec l'aide de l'État

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Dans un message adressé aux exposants de cette édition 2020, les deux organisateurs de la manifestation, Reed Expositions et le Syndicat national de l'édition, indiquent avoir tenté de « minimiser autant que faire se peut, l’impact financier pour [les exposants] » engagés dans l'événement, annulé le 1er mars dernier , à quelques jours de son ouverture.« Nous avons donc pris l’initiative de demander à l’État de contribuer lui aussi à adoucir les conséquences de cette annulation, comme il s’y est engagé pour atténuer les effets dévastateurs de cette pandémie », peut-on lire dans ce message. Le Syndicat national de l'édition aura obtenu du gouvernement le versement d'une subvention, dont le montant n'est pas précisé.Début avril, ActuaLitté apprenait de sources proches du dossier que des discussions avaient en effet cours avec le ministère de la Culture « pour améliorer le niveau de remboursement des exposants et des auteurs ». Mais depuis, rien n’avait encore été acté. Le président du SNE, Vincent Montagne, avait validé une communication autour du 10 avril : tout le monde attendait donc.Un retour par mail est demandé avant le 4 mai, de la part des exposants, pour préciser les cas et la solution souhaitée, selon les modalités proposées par les organisateurs :Applicable aux exposants ayant commandé une formule « coup de pouce » (3m2), un « espace collectif » (6m2), un module « square thématique » (6m2) ou une formule « petite édition » (9m2), ainsi qu’aux éditeurs indépendants ayant commandé une surface nue inférieure à 20m2.Vous pouvez choisir :– soit de demander le remboursement de 100 % des sommes déjà versées.– soit de reporter les sommes déjà versées au titre de votre participation à LIVRE PARIS 2021. Vous exposerez alors en 2021 en bénéficiant à la fois des tarifs applicables en 2020 et de la possibilité d’augmenter gratuitement votre surface nue de 10 %.Applicable à tous les exposants qui ne rentrent pas dans le cadre du cas n° 1Vous pouvez choisir :– soit de demander le remboursement de 65 % des sommes déjà versées.– soit de reporter les sommes déjà versées au titre de votre participation à LIVRE PARIS 2021. Vous exposerez alors en 2021 en bénéficiant à la fois des tarifs applicables en 2020 et de la possibilité d’augmenter gratuitement votre surface nue de 10 %.Pour les visiteurs qui avaient déjà acheté leurs entrées, les modalités de remboursement avaient rapidement été explicitées par les organisateurs.Dans un communiqué publié au début du mois d'avril, le groupe RELX, qui possède la filiale Reed Expositions, avait fait état de perturbations dans l'organisation de ses événements, mais aussi rassuré les investisseurs sur la solidité de ses revenus et de sa trésorerie ...