Livres dans la boucle : rendez-vous en septembre, pour un festival réinventé

Pour soutenir toute la chaîne du livre, les éditeurs fidèles à la manifestation comme les librairies bisontines et plus largement tous les acteurs locaux qui bénéficient des retombées d’un tel événement, le festival Livres dans la Boucle aura donc bien lieu, mais sous une autre forme, du 18 septembre au 4 octobre.Un festival étiré dans le temps et étalé dans l’espace : « Impossible d’imaginer un chapiteau avec des milliers de personnes rassemblées autour des stands d’auteurs. Impossible d’envisager des alles de lecture ou rencontres bondées. Nous avons donc totalement repensé l ’organisation du festival pour permettre aux auteurs et aux amoureux des livres de participer à cette 5ème édition de Livres dans la boucle en toute sécurité. Le dispositif imaginé repose sur un double principe d’étalement dans le temps et dans l’espace, favorisant une dispersion des flux, respectant les mesures sanitaires et garantissant dans cette nouvelle configuration, un festival d’envergure susceptible d’accueillir environ 180 auteurs et une soixantaine de rencontres » précise Christine Bresson, directrice de la communication et responsable de l’organisation du festival.Le festival s’articulera autour de 3 week-ends, dont deux seront consacrés à la littérature générale et la rentrée littéraire (19 et 20 septembre, puis 3 et 4 octobre). Le week-end du 26 et 27 septembre sera dédié à la BD et à la littérature jeunesse.La programmation du festival s’organisera autour de plusieurs pôles éclatés dans la ville, associant un espace de rencontre et un espace de dédicaces à l’enseigne de chaque librairie participante. Les auteurs seront accueillis dans des lieux où les mesures sanitaires seront garanties.Ce nouveau format a été présenté début mai aux 7 librairies bisontines. Il serait bien sûr reconsidéré si la situation sanitaire connaissait une évolution défavorable. Mais à Besançon, on est prêt à relever le défi de l’énorme dispositif logistique qui reste à organiser : gestion des flux, signalétique, nettoyage et désinfection des salles, retransmission de certaines rencontres, inscriptions éventuelles…Toutes les forces vives du territoire et en particulier les acteurs culturels sont d’ores et déjà mobilisés pour que « auteurs et visiteurs, même nombreux puissent savourer cette rentrée littéraire dans de bonnes conditions, malgré le contexte… » explique Christine Bresson.