Livres, éditeurs : le bilan des prix de la rentrée littéraire 2019

Quelques-uns des centaines de livres parus ces derniers mois

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Commençons par les contours de ce petit panorama des prix littéraires de la rentrée : 36 récompenses ont été prises en compte dans le relevé suivant. Ce chiffre couvre l'ensemble des prix littéraires couverts par ActuaLitté en cette rentrée 2019, et s'explique donc par les informations que nous communiquent leurs organisateurs. Pas de panique, les grands prix littéraires de la rentrée sont tous pris en compte.Pour le reste, la sélection comporte quelques choix arbitraires, comme celui de ne pas inclure toutes les déclinaisons du Prix Goncourt à l'international : dans notre relevé, Jean-Paul Dubois n'a ainsi obtenu « que » le Prix Goncourt, et pas le Goncourt du Royaume-Uni . Ainsi, si notre relevé n'est sans doute pas exhaustif, il fournit un état des lieux assez représentatif.Ces précisions faites, passons aux observations : la première, c'est que les jurés des prix ont été beaucoup moins homogènes dans leurs choix que l'année dernière. Alors qu'un trio de tête féminin se distinguait en 2018, les résultats sont beaucoup plus serrés cette année. Victoria Mas, avec son premier roman Le bal des folles (Albin Michel) a obtenu le plus de récompenses cette année, avec 4 prix. Elle est suivie par Emma Becker et La maison (Flammarion), avec 3 prix.Karine Tuil, Sylvain Prud'homme, Santiago H. Amigorena et Victor Jestin se partagent la place suivante, avec deux récompenses pour chaque ouvrage. Pas de « grand.e préféré.e », donc, en cette année 2019.Sur les 36 prix pris en compte, la parité est parfaite, avec 18 prix partout : toutefois, un plus petit nombre de femmes se partage ces 18 prix, puisqu'une bonne partie d'entre eux est donc revenue à Victoria Mas et Emma Becker.Du côté des éditeurs, si l'indépendance avait effectué une belle percée en 2018 , on revient en 2019 aux « habituels » gagnants des prix de la rentrée : Gallimard et Grasset sont ainsi présents, avec 6 et 2 prix, respectivement. Flammarion se place avec 5 récompenses, tandis que le groupe Albin Michel cumule les 4 récompenses de Victoria Mas.Une vue plus large, sur les groupes éditoriaux, fait toutefois réaliser la domination de Madrigall, en 2019, avec 13 récompenses (celles de Gallimard, Flammarion et P.O.L), loin devant Albin Michel et Hachette Livre (Grasset, Stock).