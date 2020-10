Lola Lafon remporte le prix Landerneau des lecteurs 2020

Dans ce 6e roman et après l’histoire de la gymnaste Nadia Comaneci, Lola Lafon met à nouveau en scène le corps féminin avec l’histoire de Cléo, qui se rêve danseuse à 13 ans et le devient, mais au prix d’une vie malmenée entre culpabilité et résilience. Elle aborde avec pudeur et force, la notion de consentement, mais aussi celle du pardon que l’on se donne à soi-même et que l’on offre aux autres.Parmi les 366 romans français parus en cette rentrée littéraire, Chavirer figurait dans la sélection proposée aux jurés aux côtés de Fille de Camille Laurens (Gallimard), Les évasions particulières de Véronique Olmi (Albin Michel) et Là d’où je viens a disparu de Guillaume Poix (Verticales).Il succède au palmarès à Par les routes de Sylvain Prudhomme (L’Arbalète, Gallimard) couronné en 2019.Lola Lafon recevra une dotation de 10.000 € offerte par les Espaces Culturels E.Leclerc, et son roman bénéficiera d’une campagne de publicité dans la presse ainsi qu’une mise en avant dans les 222 magasins de l’enseigne.

Lola Lafon avec Georges-Marc Habib, de la librairie l’Atelier

Aux côtés de Michel-Edouard Leclerc, la présidente Karine Tuil a supervisé les votes et discussions, qui se sont évidemment tenuesà distance.Roman initiatique, Chavirer décrit le cheminement d’une jeune fille muselée, victime silencieuse, vers une femme qui ose dire, raconter pour finalement peut-être se pardonner et être pardonnée.Avec la subtilité et l’engagement qui la caractérisent, Lola Lafon écrit un grand livre sur le traumatisme, la prédation et la culpabilité. Elle dresse un portrait au plus vrai du monde de la danse et pose un regard original sur les années 90 et les paillettes qui attirent autant qu’elles aveuglent.