London : le prochain film de Ben Stiller tiré d’une nouvelle de Jo Nesbø 

Les droits du prochain thriller de l’écrivain norvégien Jo Nesbø ont été acquis par la société de production américaine Lionsgate Films et ce, avant même sa publication. Une adaptation au cinéma a ainsi été d’ores et déjà annoncée, avec nul autre que Ben Stiller (Tonnerre sous les tropiques, La Vie rêvée de Walter Mitty) derrière la caméra.



Pour le moment, aucune information n’a été révélée sur la mystérieuse nouvelle de Jo Nesbø ( MacBeth Du sang sur la glace ) qui sera prochainement portée sur grand écran. Néanmoins, London devrait rassembler de grands noms du cinéma. Outre Ben Stiller, Deadline a annoncé que le scénario avait été confié à Eric Roth.Scénariste et producteur américain, il est connu pour avoir écrit les scénarios de Forrest Gump (1994) réalisé par Robert Zemeckis, de Munich (2005) de Steven Spielberg et de L’Étrange Histoire de Benjamin Button (2008) de David Fincher, entre autres.Plus récemment, on lui doit notamment A Star Is Born (2018) de Bradley Cooper et Dune (2020) de Denis Villeneuve , qui devrait sortir à l’automne prochain.Seul Oscar Isaac a été annoncé au casting et devrait tenir le rôle principal. Il sera également producteur exécutif aux côtés de Ben Stiller et de Jo Nesbø.Parmi ses films notables, Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker. On le retrouvera aussi prochainement dans le rôle de Leto Atréides dans Dune.« C’est une équipe incroyable qui s’est réunie autour de ce projet » a tenu à souligner Erin Westerman, présidente de la production de Lionsgate. « Eric est un maitre dans l’art du storytelling et ses scénarios sont ancrés dans l’histoire du cinéma ; le travail de Ben en tant que réalisateur [...] est stupéfiant ; et Oscar est fort dans tout ce qu’il fait, à la fois devant et derrière la caméra (via Variety ). »Pour rappel, quelques titres de Jo Nesbø ont déjà été portés à l’écran. La dernière adaptation en date est Le Bonhomme de neige basée sur le roman éponyme de l’écrivain norvégien. Sorti en 2017, le film avait été réalisé par Tomas Alfredson.