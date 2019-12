Londres : une exposition pour entrer dans l’univers d’Alice au pays des merveilles

© ROH, Johan Persson, 2011. Costumes by Bob Crowley ( Alice in Wonderland. The Royal Ballet. Zenaida Yanowsky© ROH, Johan Persson, 2011. Costumes by Bob Crowley ( source

Alice sous toutes ses formes

Original drawing of the White Rabbit for the series Alice in Wonderland, Ralph Steadman, 1967. © Ralph Steadman Art Collection, 2019. All rights reserved. Dorothea Tanning, Eine Kleine Nachtmusik, 1943. © ADAGP, Paris and DACS, London 2019 Salvador Dali, A Mad Tea Party, 1969, Dallas Museum of Art, gift of Lynne B. and Roy G. Sheldon, 1999.183.12_2. © Salvador Dali, Fundació Gala-Salvador Dalí, DACS 2019 Cheshire Cat, psychedelic poster, designed by Joseph McHugh, printed by Orbit Graphic Arts, published by East Totem West, 1967, California, US. Illustration from Alice’s Adventures in Wonderland, written by Lewis Carroll, illustrated by John Tenniel, first published edition, 1866, p.97. National Art Library

Ambitionnant d’offrir une approche des plus approfondies de cette œuvre incontournable de Lewis Carroll, parue pour la première fois en 1865, l’exposition proposera de découvrir l’ensemble des créations artistiques qu’a pu inspirer son univers fantastique au fil des siècles.Des beaux arts au cinéma, en passant par la mode ou encore la photographie, elle réunira plus de 300 pièces et documents qui rendront compte de l'impact qu'a pu avoir Alice au pays des merveilles non seulement dans l'art, mais sur notre imaginaire.« Alice nous encourage tous à nous interroger, à apprendre, à explorer et à rêver », a commenté Kate Bailey, conservatrice en chef du théâtre et du spectacle vivant au V&A, dans un communiqué de presse. « Découvrir pourquoi elle est une source d’inspiration infinie pour certains des esprits les plus créatifs du monde a été une aventure extraordinaire. Nous sommes impatients d’accueillir des visiteurs de tous âges dans le pays des merveilles magique et hallucinant d’Alice, pour imaginer leur propre monde de l’autre côté du miroir. »Dans un parcours divisé en plusieurs étapes, correspondant chacune à une discipline artistique, l'exposition abordera Alice depuis les prémices de sa conception jusqu’à ses multiples déclinaisons.Une première section, intitulée « Creating Alice », se concentrera sur la genèse du personnage et mettra à disposition du regard des visiteurs ses premières mises en dessin par l’illustrateur John Tenniel.Une seconde, « Filming Alice », se focalisera sur les diverses adaptations cinématographiques de l’œuvre. De la première en 1903 à la célèbre version de Disney en 1951, sans oublier, évidemment, celle de Tim Burton en 2010.Une autre partie de l’exposition abordera quant à elle l’univers psychédélique et surréaliste dont est empreinte l’œuvre de Lewis Carroll, à travers diverses créations d’artistes, tels les Beatles, l’artiste japonaise Yayoi Kusama, ou encore Max Ernst. Les illustrations réalisées par Salvador Dali pour une édition limitée (2700 exemplaires, chacun signé par l’artiste lui-même) d’Alice au pays des merveilles parue en 1969 feront également partie des pièces exposées.Enfin, une dernière partie donnera à voir les diverses formes de représentations chorégraphiques ou théâtrales directement inspirées d’Alice aux pays des merveilles, à travers une sélection de décors et de costumes.à partir du samedi 27 juin 2020