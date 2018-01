Lorena Canottiere reçoit le Grand Prix Artemisia 2018 pour Verdad

Publiée par les éditions Ici Même en avril 2017, la bande dessinée Verdad a valu à son auteure Lorena Canottiere le Grand Prix Artemisia 2018, qui récompense chaque année la meilleure bande dessinée de l'année, signée par une ou des femmes. Le reste du palmarès comprend un Prix Humour, un Prix de la fiction historique, un Prix Avenir, et plusieurs mentions spéciales.

Verdad a huit ans. Elle vit avec sa grand-mère dans un petit village des Pyrénées. De sa mère, elle sait peu de choses : Essentiellement, qu'elle avait rejoint Monte Verità, en Suisse, sur les rives du Lac Majeur... Sur fond de communauté anarchiste et de guerre d'Espagne, Lorena Canottiere dresse avec Verdad le portrait subtil d'une jeune femme obstinée, passionnée et éprise de justice et de liberté. Un personnage inoubliable, porté par un dessin puissant, très personnel et d'une grande poésie. Où la petite histoire s'imbrique subtilement dans la grande.

Claire, trentenaire, infirmière en néonatalogie, voit défiler ses relations amoureuses et désespère de construire un couple - le vrai, le bon, l'idéal. En choisissant de vivre avec Franck, elle croit enfin y être arrivée. Mais la réalité standardisée de ce qui l'attend n'est pas à la hauteur... Aude Picault aborde avec grâce et humour des thèmes essentiels aux femmes d'aujourd'hui : le couple, le désir, la recherche de soi, la jouissance, etc. Remarquable !

Atteinte de surdité, une petite fille déménage à la campagne et trouve refuge dans un arbre. Elle y retrouve régulièrement le chat de sa voisine, ainsi qu'un mystérieux petit garçon.

L'association derrière les Prix Artemisia décerne ces récompenses le 9 janvier, jour anniversaire de la naissance de Simone de Beauvoir. Les Prix Artemisia ont été créés par Chantal Montellier et Jeanne Puchol.Lorena Canottiere, auteure italienne, a notamment publié dans les magazines et revues Corrierino, Schizzo Presenta, Mondo Naif, Black ou encore La Lettura de Corriere della Sera. Elle a pris part à de nombreuses expositions et travaille aujourd’hui comme illustratrice, notamment pour le théâtre. Sa bande dessinée Verdad a été traduite de l’italien par Ilaria Gaudiello et Jean-Marc Thiébaut.Le résumé de l'éditeur pour Verdad :Le prix Artémisia Humour a été décerné à Aude Picault pour Idéal standard (Dargaud).Le résumé de l'éditeur pour Idéal Standard :Cécile Bidault a obtenu le prix Artémisia Avenir pour L'écorce des choses (Warum).Le résumé de l'éditeur pour L'écorce des choses :Trois mentions spéciales ainsi qu'une récompense Hors de Prix viennent s'ajouter au palmarès 2018 : Leïla Slimani et Laetitia Coryn ont été saluées pour Paroles d’honneur (Les Arènes), Daria Schmitt pour Ornithomaniacs (Casterman), et Gwenola Morizur et Fanny Montgermont pour Bleu Pétrole (Bamboo).La récompense hors de prix revient à Chantal Montellier, cofondatrice du Prix, pour son album Shelter Market (Impressions nouvelles).Lorena Canottiere - Verdad - traduit par Ilaria Gaudiello et Jean-Marc Thiébaut - Ici Même - 9782369120339 - 24 €Aude Picault - Idéal Standard - Dargaud - 9782205073157 - 17,99 €Cécile Bidault - L'écorce des choses - Warum - 9782365352970 - 17 €