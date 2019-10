Louis-Philippe Dalembert, prix de la langue française 2019

Né à Port-au-Prince, Louis-Philippe Dalembert exerce le métier de journaliste avant de s’envoler pour la France poursuivre des études de lettres. Depuis son premier ouvrage, Le rayon du bon Dieu n’a pas de gomme (Stock), publié en 1996, il écrit aussi bien des romans, de la poésie, des essais que des nouvelles, en langue française et créole.



En 2017, Avant que les ombres s’effacent (Sabine Wespieser) reçoit le Prix Orange du livre et le Prix France Bleu/Page des libraires. Cette année, paraît Mur Méditerranée, l’histoire de trois femmes – la Syrienne Dima, la Nigériane Chochana et l’Érythréenne Semhar – qui embarquent à bord d’un chalutier en direction de Lampedusa, pour fuir guerres et pays. Lors de cette traversée, elles vont découvrir un nouveau statut, celui de migrantes et avec lui une solidarité exceptionnelle.