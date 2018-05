Luc Dagenais, lauréat du Prix Solaris 2018 pour “La Déferlante des mères”

Le Prix Solaris 2018 a été attribué à Luc Dagenais pour sa nouvelle La Déferlante des mères. La récompense, décernée par la revue éponyme, s’adresse aux auteurs canadiens de nouvelles inédites qui écrivent en français, dans les domaines de la science-fiction, du fantastique et de la fantasy. Nous reproduisons ici le communiqué de presse.

Luc Dagenais





Originaire de l'Outaouais, ayant longtemps vécu à Montréal, Luc Dagenais habite maintenant en Estrie. Après avoir occupé divers emplois, il se consacre aujourd'hui à ses activités littéraires. Sa nouvelle La Vie des douze Jésus lui a valu le Prix Solaris 2009, et l'ensemble de sa production 2012 d'être finaliste au Prix Jacques-Brossard. Il joue aussi différents rôles au sein de la maison d'édition Les Six Brumes, de la revue Brins d'éternité et collabore au site Internet La République du centaure.



Sa nouvelle La Déferlante des mères a unanimement séduit les membres du jury. Il s'agit d'une histoire « au souffle très puissant, un texte coup de poing qui exprime le ras le bol des femmes face au patriarcat. Il semble avoir été écrit dans l'urgence à la suite du mouvement #metoo. Si cette nouvelle n'était pas signée, on pourrait difficilement s'imaginer qu'elle a été écrite par un homme », indique le jury. Une réflexion très riche sur la maternité, ici indissociable de la guerre, qui risque de susciter des débats.



Être enceinte, c'est donner la vie mais aussi, comme guerrière, c'est envoyer à la mort tous ceux qui refusent de se joindre à la Déferlante. Un texte sans concession qui, malgré les apparences, n'est pas manichéen, car s'y expriment différentes voix, divers degrés du féminisme radical, modéré, par défaut. À certains moments, le personnage principal doute du bien-fondé du sacrifice des vies, mais elle proclame sa foi dans le nécessaire combat des femmes.



Le gagnant reçoit une bourse de 1000 $. Sa nouvelle sera publiée dans Solaris 207, à l'été 2018. Le Prix Solaris 2018 a été remis le dimanche 6 mai 2018, lors du congrès Boréal à Montréal.



Le jury du Prix Solaris 2018, appelé à délibérer selon un processus de sélection anonyme, était composé de :

Claude Janelle, critique et spécialiste des genres de l'imaginaire Jean Pettigrew, éditeur aux éditions Alire et de la revue Solaris et Pascal Raud, écrivain et directeur littéraire de Solaris.



Le jury tient à souligner que le nombre de participations était nettement supérieur à celui des années précédentes. Le genre prédominant était la science-fiction. la date limite de participation pour la prochaine édition est fixée au 8 mars 2019.