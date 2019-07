Luca Guadagnino réaliserait Sa Majesté des mouches pour Warner Bros.

L’histoire que le romancier avait à l’esprit était des plus simples : raconter l’aventure de jeunes garçons sur une île. « Je les laisserais se comporter exactement comme ils voudraient », expliquait-il. Voici comment quelques adolescents britanniques se retrouvent, sans adulte, à affronter la vie sur une île déserte en plein Pacifique.Depuis 2017, Warner Bros., qui avait racheté les droits sur le roman, tente de faire avancer cette production.Dans les premiers temps de sa réflexion, le studio envisageait de remplacer les adolescents par des adolescentes . Mais les pressions ont rapidement fait changer d’avis la production.Le projet n’a pas encore de scénariste, et les discussions avec Guadagnino, à qui l’on doit Call Me by Your Name, n’en sont qu’aux prémices.En 1963, Peter Brook avait produit une première adaptation tirée du livre.via Variety