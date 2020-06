Lucie Quémener, premier Prix BD France Culture

Ald, immigré asiatique et patriarche tyrannique, veille sur son clan avec autorité. Aussi, lorsque sa petite-fille aînée, Edda, annonce qu'elle veut être médecin plutôt que de travailler dans le restaurant familial, sa colère prend des proportions terribles. Bien décidée à s'émanciper, Edda entraîne alors ses soeurs Wilma, Isa et Etta dans un périple loin de chez elles. La route vers l'indépendance se fera-t-elle au prix de leur héritage culturel ?

Aux côtés du Prix du Roman des étudiants et du Prix France Culture Cinéma, France Culture a créé une nouvelle récompense, destinée à saluer et encourager le travail de jeunes auteurs dans le domaine de la bande dessinée.Lucie Quémener devient la première lauréate de ce prix annuel, pour son album Baume du tigre. Il s'agit de sa première publication.Le résumé de l'éditeur pour Baume du tigre : Les 5 BD en lice ont été choisies à France Culture par Sonia Deschamps, chroniqueuse à La Dispute, Catherine Duthu, journaliste à la rédaction de France Culture, Antoine Guillot, producteur de Plan large et chroniqueur à Mauvais genres, Victor Macé de Lépinay, producteur du Rayon BD, Adrien Landivier et Mathieu Maroudin du pôle Nouveaux Publics de la Communication de France Culture.La lauréate sera l’invité de la dernière émission de l’année du Rayon BD, l’émission entièrement dédiée à la bande dessinée de France Culture, produite et animée par Victor de Macé de Lépinay.