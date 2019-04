Ludovic-Hermann Wanda, Prix Hors Concours des lycéens 2019

Le héros, Frédéric, est un jeune « Black », dealer à succès. Jusqu'au jour où il se fait prendre. Il est arrêté et se retrouve en prison, entouré de gars des banlieues comme lui, des Blancs, des Noirs, des Arabes, des Juifs. Il y mène alors un combat : enseigner le français, sans « wesh », « blédards » et autres « bâtards ». Il commence avec Richard, son compagnon de cellule, un « feuj ». La tâche ne sera pas aisée. D'une part, ses codétenus ne saisissent pas l'intérêt de connaître cette langue. D'autre part, l'administration pénitentiaire ne lui facilite pas le travail. Et quand la République et le Diable s'en mêlent... Frédéric tient bon, il croit aux mots et à la lecture, pour lutter contre toutes les prisons de ce monde, réelles ou intérieures.

Après avoir découvert une sélection de 40 extraits et voté pour leurs 5 auteurs favoris, les élèves ont été invités à lire les livres dans leur intégralité, écrire une critique et choisir collectivement leur lauréat, qui a été dévoilé ce 9 avril. Pour sa deuxième édition, le Prix Hors Concours des Lycéens implique 16 classes de seconde et première en France et à l’international, soit 385 élèves.Le résumé de l'éditeur pour Prisons :« Je trouve que ce roman est extraordinaire ! Les personnages sont sincères, réalistes et avec de vraies émotions. Il nous montre que peu importe nos origines, on peut tous s’entendre. Ici nous vivons une forte amitié entre un Noir et un Juif qui vont s'entraider pour s’en sortir. Le romancier veut faire prendre conscience aux personnes en échec qu’elles peuvent s’en sortir dans la vie grâce oux livres et à la foi. Pour moi, ceci est une belle leçon de vie », remarque Marylou B., une des lycéennes ayant élu le livre.Ludovic-Hermann Wanda - Prisons - L'Antilope - 9791095360704 - 19 €