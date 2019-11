Lukas Bärfuss, “narrateur et dramaturge exceptionnel”

© Frederic Meyer

L’Académie allemande de langue et de poésie évoque, pour saluer l’auteur, « un narrateur et dramaturge exceptionnel de la littérature germanophone contemporaine ». Tant à travers son théâtre que dans ses romans, Lukas Bärfuss s’inscrit dans une tradition d’intellectuels allemands : dans un monde tel qu’il le souhaiterait, les valeurs de l’esprit seraient premières, en regard des réalités économiques.« Ses textes, Lukas Bärfuss les imprègne d’une force rythmique qui vient de son expérience de dramaturge. Il en ressort un puissant effet de réalisme », indique son éditrice.Dans son dernier ouvrage, Hagard, il explore « notre dépendance à la technologie, l’individualisme de la société contemporaine, l’amour et le fil très ténu auquel tient notre existence ».Lors de la remise de son prix, accompagné de 50.000 €, l’écrivain insistait d’ailleurs sur l’importance de la mémoire : « Le souvenir est une condition préalable pour ne pas oublier [...] Ceux qui oublient la dernière guerre préparent déjà la suivante. »via SWI