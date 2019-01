Luz reçoit le Prix franceinfo de la BD d'actualité et de reportage

De 1992 à 2015, Luz a dessiné toutes les semaines pour Charlie Hebdo. Jeune provincial puceau arrivé à Paris, il rencontre Cabu qui le prend sous son aile et l'entraîne à La Grosse Bertha, qui devient Charlie Hebdo. Avec le temps il devient l'un des piliers du journal. Dans un long rêve, il égrène ses souvenirs : ses amis, Charb, Tignous, Gébé, Catherine Meurisse..., le premier reportage en banlieue, aux USA, la tournée en Bosnie en guerre avec le chanteur Renaud, son infiltration au RPR, les manifs... Et la vie de bureau, les bouclages, les unes, Johnny. Enfin, il y a surtout la présence de Cabu, le mentor, jamais avare de conseils, qui essaie par exemple de lui apprendre à dessiner discrètement dans sa poche.

« Ce livre est un hommage au dessin tout court. En célébrant Indélébiles, on célèbre aussi le métier de dessinateur qui est un métier vaste où on fait du dessin de presse, mais pas seulement, on fait aussi du dessin de reportages, parce que je parle beaucoup de reportages », explique le dessinateur Luz à franceinfo , qui annonce le nom du lauréat du prix.Le résumé de l'éditeur pour Les indélébiles :10 bandes dessinées avaient été présélectionnées pour le Prix franceinfo de la BD d'actualité et de reportages. Depuis 1994, franceinfo décerne chaque année le Prix de la bande dessinée d'actualité et de reportage. Parmi les lauréats depuis la création : Joe Sacco, Étienne Davodeau, Tignous, Marjane Satrapi, Emmanuel Lepage...