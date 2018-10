Lycéens, apprentis et stagiaires d'ïle-de-France élisent leurs livres

La Région Île-de-France a lancé le 8 octobre l'édition 2018/2019 du Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle en présence de l'écrivain Makenzy Orcel, d'auteurs, de bibliothécaires, de libraires et d'enseignants.







40 classes de lycée, 40 librairies indépendantes, 40 bibliothèques, 40 livres et leurs auteurs, 8 départements d’Île-de-France, sont rassemblés jusqu’en mars 2019 pour la remise du prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle de la Région Île-de-France qui distinguera 8 lauréats.

Découverte de la littérature contemporaine dans sa richesse, développement d’une relation vivante à l’écriture et la lecture, familiarisation avec les métiers et les espaces du livre en commençant par les librairies et les bibliothèques sont autant de facettes de ce prix littéraire.

Ces moments de découverte et de partage, engageant et responsabilisant les jeunes, leur donnent la possibilité de s’exprimer, de développer leur créativité et de révéler leurs talents grâce aux ateliers menés dans les lycées sous la conduite des auteurs, des équipes pédagogiques encadrantes et des professionnels du livre.

Ce prix propose chaque année à près de 1200 jeunes de découvrir la littérature contemporaine et de voter pour élire leur lauréat. Les 40 ouvrages en compétition cette année ont été sélectionnés par un comité de lecture composé d’enseignants, de formateurs, bibliothécaires et libraires franciliens.

D’octobre 2018 à mars 2019, les élèves ont l’opportunité de rencontrer les auteurs sélectionnés qui leur feront découvrir toutes les facettes de la littérature d’aujourd’hui. Ils voteront en février pour leur ouvrage préféré et se retrouveront en mars lors de Livre Paris pour la remise du prix aux huit auteurs lauréats.

La Région Île-de-France remettra des livres pour les classes concernées et des chèques-lire pour les élèves d’un montant de 18 €. Chaque classe est ainsi dotée de plusieurs lots de 5 livres.



Ce prix illustre la volonté de la Région Île-de-France de faire de tous les lycées la porte d’entrée vers la culture, mais également de développer l’accès aux livres et à la lecture tout en participant au dynamisme de l’économie du livre.