Lydie Salvayre et Éric Fottorino, coprésidents du Salon du Livre de Genève

Lydie Salvayre et Éric Fottorino seront les nouveaux présidents de la manifestation genevoise. Cette nouvelle présidence est inédite, et strictement instaurée pour la 33e édition du Salon du Livre de Genève qui se tiendra à Palexpo du 1er au 5 mai 2019.





(Salon du Livre de Genève 2018, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Le salon du livre de Genève accueille, chaque printemps, pendant cinq jours, lecteurs, écrivains, éditeurs et libraires dans un esprit convivial où le plaisir, l’échange et la découverte règnent en maîtres.



Chaque année, un pays et/ou une région mis à l’honneur offrent toute leur richesse culturelle et littéraire. Le salon a ainsi accueilli l’Arménie, le Maroc, le Mexique, le Japon, la Russie, la Tunisie, le Québec et le Valais. L’hôte d’honneur 2019 sera la Belgique Wallonie – Bruxelles.



Une co-présidence inédite



À travers cette nouvelle co-présidence, l’auteure récompensée par le prix Goncourt 2014 pour son roman Pas pleurer (Seuil) et le journaliste et romancier, ancien directeur du quotidien Le Monde et co-fondateur de l’hebdomadaire Le 1, seront impliqués dans la programmation du salon (programmation qui sera dévoilée au courant du mois de mars.)



« Mettre la littérature à l’honneur, comme le fait depuis 33 ans le salon du livre de Genève, c’est élargir le monde, c’est l’aérer, c’est l’ouvrir à d’autres espaces, à d’autres pensées, à d’autres questions, à d’autres musiques, à d’autres façons de concevoir nos liens. Je suis très heureuse de partager cette année avec Éric Fottorino la présidence de ce salon », déclare Lydie Salvayre.



« Je n’aurais rêvé de partager la présidence du salon du livre de Genève avec nulle autre que Lydie Salvayre, tant son nom et son œuvre sont marqués par des valeurs universelles : le combat contre l’intolérance, l’humanité, le respect de l’autre dans ses différences, l’attention au faible. Autant de mots qui trouvent un écho dans cette ville de Genève où depuis toujours le monde se rencontre dans toute sa diversité » affirme Éric Fottorino.