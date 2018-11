Lyon accueillera la première lecture internationale et publique de l'Iliade

Ah, la colère d’Achille, ah les joyeux tours de pistes qu’Hector se voit offrir, attaché et traîné derrière le char du héros, pour mieux goûter le sable des plages troyennes... Un bombardement de violence comme on n’en connaissait pas encore en littérature. Pour le festival européen Latin-Grec de Lyon, c’est donc l’Iliade qui sera mise à l’honneur.







Organiser une lecture internationale en bibliothèque

• Formation d’un groupe de lecteurs

• Choix d’un chant ou d’extraits de L’Iliade

• Répartition du texte entre les lecteurs (lecture dans la langue de son choix)

• Choix d’un lieu public pour la lecture

• Préparation à la lecture à haute voix qui aura lieu vendredi 22 mars 2019 de 10 h à 11 h (Possibilité de lire en différé en cas d’empêchement ou de décalage horaire.)

• Réalisation d’une vidéo pour garder un souvenir de la performance

Lectures de Contes et récits de L’Iliade et de la guerre de Troie pour enfants

L’Aurore aux doigts de rose se lèvera sur une nouvelle édition épique de la manifestation. Du 20 au 24 mars 2019 – on prend les devants –, les bibliothèques de la région lyonnaise sont invitées à renouer avec la première épopée occidentale, en invitant leurs visiteurs à redécouvrir l’Iliade.L’agence Livre et Lecture, au casque étincelant, fait état de quelques animations possibles, pour accompagner la manifestation.Les bibliothécaires intéressé.es sont invité.es à organiser des groupes de lecture au sein de leur établissement. Le déroulé type proposé est le suivant :Le festival recherche également des responsables de groupe prêts à mobiliser et préparer leur troupe de lecteurs. Les bibliothécaires peuvent jouer ce rôle ou le confier à des lecteurs assidus et volontaires. L’inscription s’effectue en ligne grâce au formulaire suivant De la même manière les bibliothécaires repousseurs de mal sont invité.es à mettre en place dans leur établissement des événements à destination des plus jeunes à travers des temps de lecture proposés sur le thème de L’Iliade et de la guerre de Troie.Ouvert à tous, le festival célébrera sa 13e édition, avec, notamment, une lecture publique internationale des chants homériques. « Choisissez un chant de L’Iliade, répartissez le texte entre collègues, amis ou élèves, et préparez-vous d’ores et déjà pour le jour J ! La lecture se fera dans les langues de votre choix, et de préférence dans un lieu public », indiquent les organisateurs.En outre, plusieurs événements sont prévus : concours (comment réinventer l’odieux cheval de Troie ?), projection de films, parcours thématiques ou encore archéologie expérimentale.Pour plus de renseignements, on pourra se diriger façon Athéna, avec de belles jambières, vers cette adresse