Lyon BD : des bulles jusque dans les traboules

En accueillant la bande dessinée dans tous ses lieux culturels emblématiques, et ce durant tout le mois de juin, la ville de Lyon rend un hommage de grande ampleur au 9e art. Depuis le 1er juin et jusqu’au 30, la ville vibre BD – avec un point d’orgue les 9 et 10 juin.







Cette année, c’est l’association The Ink Link qui remporte le prix Hors Cases. Composée d'autrices et auteurs du 9e Art et de professionnels de l'édition, elle propose son savoir-faire en bande dessinée pour accompagner les organisations non gouvernementales et des institutions à but non lucratif, dans leurs démarches créatives. Leurs objectifs : défendre des causes humanitaires par cet accompagnement créatif, et utiliser le dessin comme outil de dialogue communautaire.



Ce prix doté de 3000 € sera remis demain lors de l’inauguration du Lyon BD Festival au Musée des Confluences.



Quelques autres temps forts de cette édition, à découvrir :

Réfugiés, une exposition en partenariat avec ARTE reportage et sa série de documentaires du même nom. Au cœur de l’hiver 2016 s’achevait, à Calais et Grande-Synthe, la série Réfugiés d’ARTE reportage. Là où des migrants s’entassaient alors par milliers, le magazine ARTE reportage poursuivait un projet entamé trois ans plus tôt. Le principe était simple : un camp de réfugiés et quatre artistes pour le raconter.



Au Népal, en Irak, au Liban, au Tchad puis au bout de la France, cinéastes, photographes, écrivains et auteurs de bande dessinée se sont retrouvés pour documenter ces terres d’exil. Calais 2016 devait clore la série mais Calais 2018 en ouvre un nouveau chapitre. La « jungle » et le camp de Grande-Synthe ont certes disparu, en revanche, pas les migrants ni les raisons qui les poussent à fuir leur pays.



Pour cette première collaboration entre ARTE et Lyon BD l’autrice Lucie Castel est partie à Calais et réalise l’affiche de l’exposition proposée autour des témoignages des auteurs de bande dessinée du projet et plus largement des traitements des grandes crises migratoires offerts par le neuvième art et ses auteurs. Galerie des Terreaux, Lyon.

N’importe où sauf Ithaque, Corto Maltese est à l’honneur à Lyon ! Alors que le Musée des Confluences consacre sa grande expo à Hugo Pratt en place durant un an, Lyon BD Festival propose une immersion dans l’univers de Rubèn Pellejero et Juan Diaz Canalès qui redonnent vie au plus célèbre des marins aventuriers de la bande dessinée, Corto Maltese. Hôtel de Ville de Lyon.

Les carnets de Cerises sur scène, les réalisateurs Mathieu Frey et Fred Demoor se sont emparés de la série à succès Les Carnets de Cerise d’Aurélie Neyret et Joris Chamblain. Il donne vie à l’univers de Cerise dans une version mêlant dessin projeté, animation et comédiens sur scène. Opéra de Lyon.



La bande dessinée à voix haute, lire de la bande dessinée à voix haute sans projection d’images – voici le principe de ce rendez-vous imaginé par Charles Berberian. Ce dernier accueille cette année sur la scène du Théâtre Comédie Odéon Philippe Dupuy, Brigitte Findakly, Lisa Mandel, Marion Montaigne et Lewis Trondheim.

Culottée par Pénélope Bagieu raconte 30 histoires de femmes « qui ne font que ce qu’elles veulent » dans Les Culottées. Margaret, une actrice hollywoodienne, Agnodice, une gynécologue de l’Antiquité grecque qui se fit passer pour un homme afin d’exercer sa profession, Lozen, une guerrière et chamane apache... L’exposition donne à voir une partie des portraits de ces albums à succès.