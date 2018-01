Lyon : une grande exposition Hugo Pratt organisée au Musée des Confluences

Le Musée des Confluences de Lyon accueillera du 7 avril 2018 au 24 mars 2019 une grande exposition consacrée à Hugo Pratt et à son œuvre, intitulée « Hugo Pratt, lignes d'horizons ». Pour la première fois, un musée consacre une exposition à Hugo Pratt où seront confrontés ses dessins avec des pièces d’ethnographie, pour rendre compte de la richesse visuelle de l'univers de Pratt.



Pour cette exposition exceptionnelle, le Musée annonce un parcours qui reprendra les parcours de Corto Maltese dans les 14 albums, dont 12 signés par Hugo Pratt et 2 par Juan Díaz Canales et Ruben Pellejero. À chaque escale, différents artefacts et œuvres ethnographiques permettront de mettre la fiction graphique et la réalité face à face.

À l’image de Corto, Hugo vécut intensément : de voyages, de lectures et de rencontres. Des thèmes qui sont autant d’escales dans un parcours d’exposition au long cours ; immersif, presque initiatique. Du « Grand Nord » au « Grand Océan », cette « littérature dessinée », ouverte sur le monde, dialogue avec les objets de collections présentés dans l’exposition.

Les escales sont les suivantes : le Grand Océan (Océanie), Amazonie(s), les peuples du Soleil (Amérique précolombienne, île de Pâques), l’Afrique des masques et des guerriers, le temps des Indiens (d’Amérique), le Grand Nord (américain).

Embarquement à partir du 7 avril 2018.