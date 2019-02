M6 tourne une nouvelle adaptation d'Agatha Christie, “Ils étaient 10”

Dix personnes, cinq femmes, cinq hommes, sont invitées sur une île tropicale déserte qui abrite un hôtel de luxe. Les dix invités vont très vite réaliser qu’ils sont seuls sur l’île et coupés du monde, sans portable et sans aucun moyen de quitter ce qui va vite se révéler être leur pire cauchemar. Pourquoi ont-ils été attirés dans ce piège ? La réponse est cachée dans leur passé qu’ils avaient pourtant tous soigneusement enfoui. Mais aujourd’hui, sous le soleil brûlant de l’île, ils vont devoir payer. À la fin, il n’en restera aucun. Alors qui est l’assassin ?

La série "Ils étaient 10" adaptée des "Dix petits nègres" d'@agathachristie entre en tournage. A découvrir bientôt sur M6 pic.twitter.com/c8rVGwJYuk — M6 (@M6) February 21, 2019



Le 21 février dernier, le groupe M6 a annoncé sur Twitter le début du tournage d'une nouvelle série, intitulée Ils étaient 10 et tirée du roman d'Agatha Christie, Dix petits nègres. La distribution rassemblera Samuel Le Bihan, Guillaume de Tonquédec, Marianne Denicourt, Romane Bohringer, Patrick Mille, Matilda Lutz, Nassim Si Ahmed, Manon Azem, Samy Seghir, Isabelle Candelier, Richard Bohringer, Virginie Ledoyen, Mathieu Demy ou encore Samuel Jouy.Le synopsis fourni par la chaine est le suivant :Six épisodes de 52 minutes sont prévus, réalisés par Pascal Laugier, qui a notamment signé The Secret (2012) et Ghostland (2018). Comme l'indique le synopsis, l'action du roman est transposée sur une île paradisiaque, dans les Caraïbes, par les scénaristes Bruno Dega et Jeanne Le Guillou.Le tournage qui vient de démarrer se déroulera en Guadeloupe et dans le sud de la France, jusqu'en juin prochain. La diffusion, elle, devrait avoir lieu sur M6 en 2020.La dernière adaptation télévisuelle du roman Dix petits nègres remonte à 2015, assurée par la chaine britannique BBC, diffusée en France l'année suivante sur TF1.