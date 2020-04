Ma fête du livre à la maison : Saint-Étienne, bête de ville

Au cours de cette seconde période de confinement, la Ville de Saint-Étienne a conçu une proposition interactive permettant au public de bénéficier d’un avant-goût de la 35e Fête du Livre : « Ma Fête du Livre à la Maison ».





© Bêtes de ville - Nicolas Gilsoul





Cette opération, montée en collaboration avec les acteurs du livre locaux, mais également au-delà (ingénierie du Livre de Saint-Étienne, médiathèques municipales, libraires indépendants, éditeurs et auteurs...), offre aux petits comme aux grands des jeux en ligne pour gagner des livres. Une belle initiative à l’image de la vitalité et du dynamisme du monde littéraire, qui se mobilise pour garder le lien et proposer activités et contenus au public.

Découvrez, jouez, racontez, écoutez, regardez !



L’opération « Ma Fête du Livre à la maison, prévue pour durer 4 semaines au moins, sera lancée à partir de lundi 20 avril sur le site de la Fête du livre de Saint-Étienne (fetedulivre.saint-etienne.fr). Chaque semaine, interviews, chroniques, portraits, vidéos... seront proposés aux internautes. Les réseaux sociaux de la ville se feront naturellement le relais du dispositif, en publiant régulièrement les activités phares proposées au public.



Les animaux dans la ville seront la thématique principale de cette première semaine. Petits et grands seront invités à se questionner sur les conséquences du confinement des hommes pour les animaux et le retour de la nature en ville.



Le parrain de la semaine, Nicolas Gilsoul, sera mis à l’honneur, à travers ses dessins et photos présentés sur le site de la Fête du Livre. Chaque jour de la semaine, il dédiera par ailleurs une publication sur son Instagram avec une capsule de lecture relative à un animal, et livrera également sa bibliothèque idéale.



Le témoin, l’Amiral Dupont, commandant de sous-marins, nous parlera des dauphins, des “oreilles d’or” ou encore du chant du loup. Lui aussi partagera avec nous sa bibliothèque idéale.



La “vidéo de la semaine” sera proposée en collaboration avec l’éditeur Gallimard Jeunesse (invité de la Fête du Livre 2020). Pour commencer, c’est Timothée de Fombelle, star de la littérature jeunesse et adulte, qui évoquera sa nouvelle parution.



Chaque semaine, un jeu-concours permettra également aux internautes de gagner des livres. Grâce aux productions écrites ou illustrées qu’ils créeront, les participants pourront concourir dans l’une des catégories suivantes :



chanson (8 strophes et refrains au maximum),

poème (8 paragraphes de 4 vers au maximum),

nouvelle (2 pages au maximum),

Bande dessinée ou illustration (2 pages scannées au maximum - la catégorie “illustration” n’est accessible qu’aux moins de 12 ans).



Le règlement complet de ce jeu-concours est disponible sur le site de la Fête du Livre. Les “lauréats” seront sélectionnés par un jury, présidé par le parrain de la semaine et composé des médiathécaires, libraires et l’Ingénierie du Livre de Saint-Étienne.



À noter enfin : “Ma Fête du Livre à la maison” est organisée en parallèle à la collecte actuellement réalisée par les archives municipales sur les témoignages du confinement à Saint-Étienne (#SaintéMémoiresDeConfinés). Certains textes produits dans le cadre de cette opération viendront alimenter le fonds constitué par les archives municipales.