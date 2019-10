Madame Bovary en pince pour Mario Vargas Llosa

Fronteras do Pensamento, CC BY SA 2.0

Outre son action en faveur de l’émergence de jeunes artistes, Bernard Magrez, dont le credo est ne « Jamais Renoncer », a choisi de couronner un écrivain pour l’ensemble de son œuvre. Une récompense littéraire placée sous le haut patronage de Michel de Montaigne, dont la famille était propriétaire du château La Tour Carnet.La cérémonie de remise du Prix a lieu le 1er octobre 2019 au restaurant le Daroco à Paris, en présence de Bernard Magrez, de Franz-Olivier Giesbert, Secrétaire général, Alexis Brezet, Président du jury de l’édition 2019, et de l’ensemble des membres du jury : Dominique Bona, Alexis Brézet, Isabelle Bunisset, Françoise Chandernagor, Jean Clair, Teresa Crimisi, Xavier Darcos, Jean-Paul Enthoven, Anne Fulda, Yves Harté, Sébastien Le Fol, Marie-Dominique Lelièvre et Etienne de Montety.C’est avec beaucoup d’émotion que Mario Vargas Llosa, s’est vu attribuer le Prix littéraire Château La Tour Carnet à l’unanimité pour l’ensemble de son œuvre.Un chèque de 20.000 euros accompagne le prix. Et chaque année, une édition originale d’un bel et rare exemplaire est également offerte. Pour 2019, ce sera le Madame Bovary, datant de 1867, comportant un envoi autographe signé de Gustave Flaubert à Alfred Guérard, lequel était également un ami des arts et un grand mécène.L’année passée, c’est le romancier Michel Houellebecq qui était salué — avec un exemplaire de Scène de la vie privée d’Honoré de Balzac, et une dotation identique. Il succédait lui-même à Milan Kundera.