Maggie Gyllenhaal veut adapter L'enfant perdue d'Elena Ferrante au cinéma

Le succès mondial de L'amie prodigieuse, saga littéraire signée par l'auteure italienne Elena Ferrante, suscite bien entendu l'intérêt des studios : après la série HBO/RAI, qui sera diffusée en France sur Canal +, c'est un projet cinématographique qui se fait connaitre. C'est l'actrice Maggie Gyllenhaal elle-même qui l'a annoncé, confirmant ainsi son souhait de passer derrière la caméra.

Actuellement au cœur du tournage de la série The Deuce, sur les débuts de l'industrie pornographique à New York, Gyllenhaal a fini par s'identifier au parcours de son personnage, Candy : dans la série, cette actrice devient elle-même réalisatrice.

Pour ce premier film, Maggie Gyllenhaal a jeté son dévolu sur L'enfant perdue, le texte d'Elena Ferrante : elle fait partie des nombreux lecteurs séduits par le texte. « Ferrante est une héroïne féministe pour moi », avait-elle déclaré, « et ce qui la rend si héroïque à mes yeux, c'est en partie son honnêteté ».



Le résumé de l'éditeur pour L'enfant perdue :

À la fin de Celle qui fuit et celle qui reste, Lila montait son entreprise d'informatique avec Enzo, et Elena réalisait enfin son rêve : aimer Nino et être aimée de lui, quitte à abandonner son mari et à mettre en danger sa carrière d'écrivain. Car elle s'affirme comme une auteure importante et l'écriture l'occupe de plus en plus, au détriment de l'éducation de ses deux filles, Dede et Elsa. L'histoire d'Elena et de Nino est passionnelle, et bientôt Elena vit au gré de ses escapades pour retrouver son amant. Lors d'une visite à Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir à tout prix. Après avoir embrassé soixante ans d'histoire des deux femmes, de Naples et de toute l'Italie, la saga se conclut en apothéose. Plus que jamais, dans L'enfant perdue, Elena Ferrante nous livre un monde complet, riche et bouillonnant, à la façon des grands romanciers du XIXe siècle, un monde qu'on n'oublie pas.