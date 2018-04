Mahir Guven reçoit le Prix Régine Deforges 2018 pour Grand frère

Le Prix Régine Deforges 2018 a été décerné à l'écrivain Mahir Guven pour son premier roman, Grand frère, publié en octobre 2017 par les éditions Philippe Rey. Le Prix Régine Deforges sera officiellement remis au lauréat le vendredi 27 avril lors du salon Lire à Limoges.





Grand frère est chauffeur de VTC. Enfermé onze heures par jour dans sa " carlingue ", branché en permanence sur la radio, il rumine sur sa vie et le monde qui s'offre à lui de l'autre côté du pare-brise. Petit frère est parti par idéalisme en Syrie depuis de nombreux mois. Engagé comme infirmier par une organisation humanitaire musulmane, il ne donne plus aucune nouvelle. Ce silence ronge son père et son frère, suspendus à la question restée sans réponse : pourquoi est-il parti ? Un soir, l'interphone sonne. Petit frère est de retour.