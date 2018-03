Man Booker International Prize 2018 : Virginie Despentes et Laurent Binet nommés

Le prix international Man-Booker (en VO le Man Booker International Prize), créé en 2005 et sponsorisé par l'entreprise Man Group, récompense un écrivain, peu importe sa nationalité, tant que son œuvre est disponible en anglais, à l'origine ou en version traduite. Parmi les sélectionnés pour cette édition 2018, Virginie Despentes, pour Vernon Subutex, et Laurent Binet, pour La Septième Fonction du langage.

Virginie Despentes et Laurent Binet (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Désormais remis chaque année, le Man Booker International Prize fait partie des prix les plus prestigieux remis outre-Manche. Auteurs et traducteurs sont cités côte à côte, car le prix de 50.000 £ (environ 56.000 €) sera partagé entre eux deux. Tous les sélectionnés ci-dessous, auteur et traducteur, reçoivent d'ores et déjà 1000 £ (environ 1126 €).

La prochaine sélection sera annoncée le 12 avril prochain, avant l'annonce des grands gagnants le 22 mai.

Laurent Binet (France), Sam Taylor, The 7th Function of Language (Harvill Secker)

Javier Cercas (Espagne), Frank Wynne, The Impostor (MacLehose Press)

Virginie Despentes (France), Frank Wynne, Vernon Subutex 1 (MacLehose Press)

Jenny Erpenbeck (Allemagne), Susan Bernofsky, Go, Went, Gone (Portobello Books)

Han Kang (Corée du Sud), Deborah Smith, The White Book (Portobello Books)

Ariana Harwicz (Argentine), Sarah Moses & Carolina Orloff, Die, My Love (Charco Press)

László Krasznahorkai (Hongrie), John Batki, Ottilie Mulzet & George Szirtes, The World Goes On (Tuskar Rock Press)

Antonio Muñoz Molina (Espagne), Camilo A. Ramirez, Like a Fading Shadow (Tuskar Rock Press)

Christoph Ransmayr (Autriche), Simon Pare, The Flying Mountain (Seagull Books)

Ahmed Saadawi (Irak), Jonathan Wright, Frankenstein in Baghdad (Oneworld)

Olga Tokarczuk (Pologne), Jennifer Croft, Flights (Fitzcarraldo Editions)

Wu Ming-Yi (Taïwan), Darryl Sterk, The Stolen Bicycle (Text Publishing)

Gabriela Ybarra (Espagne), Natasha Wimmer, The Dinner Guest (Harvill Secker)