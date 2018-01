Man Booker Prize : opportunité unique pour les éditeurs irlandais

Excellente nouvelle pour les éditeurs d'Irlande : la sélection pour le prix littéraire anglais Man Booker Prize for Fiction vient de s’élargir à tous les romans anglais publiés sur l'île verte. Une nouvelle qui peut tout changer pour les maisons d’éditions irlandaises, certaines espérant même un « boom » commercial.

Eric Verleene, CC BY-ND 2.0





Créé en 1969, le prix Man Booker Prize, doté de 50,000 £ et qui permet à son lauréat d'être reconnu internationalement, influence fortement les ventes de livres. Ses règles d’admission sont donc cruciales.

Historiquement, la récompense était accessible à tous les écrivains du Royaume-Uni et du Commonwealth, ainsi qu'à l'Irlande et au Zimbabwe. De surcroît, les nouvelles étaient aussi éligibles. Cependant, en 2013, les règles d’admission furent modifiées et le prix accepte depuis tous les romans écrits en anglais et publiés au Royaume-Uni.



Heureusement, une nouvelle règle mise en place depuis le 8 janvier 2018, en réjouit plus d'un : les livres écrits en anglais et publiés en Irlande peuvent être retenus pour la sélection du Man Booker Prize. Selon l'un des porte-parole du prix : « étant donné la relation spéciale entre les marchés d’édition anglais et irlandais - par laquelle la plupart des éditeurs irlandais publient des livres simultanément en Irlande et au Royaume-Uni - tous les éditeurs irlandais devraient être éligibles ».





Une règle plus juste donc, qui permet de garantir aux éditeurs irlandais indépendants les mêmes opportunités que les éditeurs irlandais dont le siège se trouve au Royaume-Uni (ces derniers étaient déjà éligibles).



En effet, les éditeurs irlandais tels que Tramp Press, basé à Dublin, qui avait critiqué les critères d'admission du prix, sont aujourd'hui enchantés. Ainsi, les éditeurs irlandais n'ont plus à vendre les droits sur leurs auteurs et peuvent rivaliser sur un terrain plus équitable avec leurs collègues au Royame-Uni.



Pour cette nouvelle règle, la Fondation derrière le Booker Prize avait consulté l'association des éditeurs irlandais Publishing Ireland. Son président, Ronan Colgan, qui avait fait de cet élargissement l'une de ses priorités, espère que cela conduira à un « boom » dans l'édition irlandaise.



« Je pense que cela créera un changement positif sur la scène éditoriale irlandaise. Cela va la stimuler. Cela permettra aux plus petits éditeurs irlandais littéraires de garder leurs auteurs et d'avoir une chance. Nous espérons que cela mènera à une augmentation de l'édition irlandaise et montrera aux éditeurs irlandais qu'ils peuvent devenir plus viables commercialement. Nous espérons aussi plus d'éditeurs. » explique-t-il.



Egalement éditeur chez The History Press Ireland, il ajoute « C'est une occasion énorme pour les éditeurs irlandais. Pour qu'un éditeur irlandais réussisse commercialement, il doit réussir au-delà de l'Irlande. C'est pourquoi les marchés du livre au Royaume-Uni et en Irlande sont si étroitement liés. »



Le directeur de la publication de Hachette Ireland, Ciara Doorley, a indiqué à The Bookseller que ce changement renforcerait « l'éventail et la diversité » des candidatures pour le prix. « Nous sommes ravis des changements apportés aux lignes directrices pour les soumissions au prix Man Booker. Des éditeurs indépendants tels que Tramp et Lilliput ont réussi à promouvoir la fiction littéraire irlandaise, et des prix comme The Booker offrent une énorme opportunité aux auteurs, en termes de plateforme et de public en dehors de l'Irlande, ainsi qu'un marché potentiel énorme aux éditeurs irlandais. »



Via The Bookseller