Manger mieux, lire plus : 8 livres sélectionnés pour le Prix Mange, Livre ! 2020

La sélection 2020 est la suivante :Marc-André Selosse, Les goûts et les couleurs du monde (Actes Sud)Van dan Shiva, Qui nourrit réellement l'humanité ? (Actes Sud)Steven Kaplan, Pour le pain (Fayard)Jonathan Safran Foer, L’avenir de la planète commence dans notre assiette (L’Olivier)Marc Dufumier, De la Terre à l’assiette, 50 questions essentielles sur l’agriculture et l’alimentation (Allary éditions)Olivier Roellinger, Pour une révolution délicieuse (Fayard)François Couplan, Ce que les plantes ont à nous dire (Les Liens qui libèrent)Sylvie Brunel, Pourquoi les paysans vont sauver le monde (Buchet Chastel)Le Prix Mange, Livre ! récompense un ouvrage mettant en avant l’alimentation issue de pratiques respectueuses de la nature, de la vie et de la biodiversité et incitant à manger mieux, que ce soit dans une dimension quotidienne, gastronomique, nutritionnelle ou patrimoniale.Le jury de la récompense réunit Amandine Chaignot, cheffe du restaurant Pouliche à Paris, François Daubinet, chef pâtissier de Fauchon, Guillaume Gomez, chef de l’Elysée, Sandrine Goeyvaerts, sommelière, caviste, journaliste et auteure, Florent Ladeyn, chef des restaurants L’Auberge du Vert Mont, Bloempot, Bierbuik x Bloemeke, Christel Régis, boulangère et créatrice de la boulangerie Persephone à Paris et François-Régis Gaudry, journaliste.Le jury se réunira mi-septembre 2020 lors d’un déjeuner à l'Auberge du Vert Mont, chez Florent Ladeyn à Boschèpe pour élire le lauréat, avant la remise du prix en octobre.