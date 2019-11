Manon Pignot, lauréate du Prix Pierre Lafue 2019

Pour l’édition 2019, le président Pierre Lafue, Antoine Hinfray et son jury présidé par Nicolas Ivanoff ont décerné le Prix Pierre Lafue à Manon Pignot, pour L’appel de la guerre, des adolescents au combat, 1914-1918 (Ed. Anamosa).La remise du prix se déroulera le 20 novembre prochain à la mairie du VIe arrondissement. Lors de cette soirée, la Fondation remettra également pour la première édition, Le Prix du Petit Lafue. Prix créé pour sensibiliser les jeunes générations à l’Histoire, ce concours est ouvert aux collégiens et lycéens.Enfin, un Prix Spécial sera décerné à Emmanuel Laurentin, historien, journaliste et producteur de La Fabrique de l’HistoireLe jury est composé de membres permanents et de membres temporaires. Les quatre membres permanents sont Nicolas Ivanoff, historien professeur agrégé ; Frédéric Airy, libraire ; Dominique Missika, historienne et directrice des Éditions Tallandier ; et Yann Potin (lauréat 2017), historien et archiviste.Les membres temporaires sont les trois derniers lauréats du Prix Lafue. Ces membres pour le Prix 2019 sont Vincent Lemire (lauréat 2017), Sylvain Venayre et Etienne Davodeau (lauréats 2018).Manon Pignot – L’appel de la guerre – Anamosa – 9791095772651 – 23 €