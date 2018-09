Marc-Alexandre Oho Bambe, lauréat du Prix Louis Guilloux 2018

Marc-Alexandre Oho Bambe (Lamiot, CC BY-SA 4.0)





Marc-Alexandre Oho Bambe est le lauréat de la 34e édition du Prix Louis Guilloux dans sa nouvelle version de prix des lecteurs. En effet, à partir de cette année, dans un souci de démocratisation des pratiques de lecture et d'écriture, le Conseil Départemental des Côtes d'Armor a redéfini son organisation.



Son premier roman Diên Biên Phù (Sabine Wespieser) faisait partie des 10 ouvrages sélectionnés par un comité composé dont les membres sont des représentants de la chaîne du livre de la région (lectrice, librairie, auteur, éditeur, médiateur...).



Le résumé de l'éditeur pour Diên Biên Phù :



Vingt ans après la défaite des troupes françaises à Diên Biên Phù, en mai 1954, Alexandre, un ancien soldat, revient au Viêtnam sur les traces de Maï Lan, la femme qu'il a follement aimée. L'horreur et l'absurdité de cette guerre sont vite apparues au jeune homme qui, pour échapper à un mariage de convenance, avait cédé à la propagande colonialiste. Au coeur de l'enfer, il va pourtant faire la connaissance des deux êtres qui modèleront celui qu'il est devenu, un journaliste engagé dans les luttes anticoloniales : Maï Lan, et " son sourire aux éclats d'arc-en-ciel ", et Alassane Diop, son camarade de régiment sénégalais, qui lui a sauvé la vie lors de l'attaque d'un pont et dont il épaulera la lutte pour l'indépendance de son pays. Avec ce roman vibrant, intense, rythmé par les poèmes qu'Alexandre a pendant vingt ans écrits à l'absente, Marc Alexandre Oho Bambe nous embarque dans une histoire d'amour éperdu, qui est aussi celle de la rencontre d'un homme avec la vérité de ses sentiments et de ses combats.